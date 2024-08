Angola: La vente de Jet-A1 de la Pumangol augmente de 45 % en trois mois

Luanda — La commercialisation du Jet-A1, carburant d'avion, de la société angolaise de fourniture de carburant Pumangol, a permis de récolter 7,2 milliards de kwanzas au deuxième trimestre de cette année, ce qui représente une croissance de 45% par rapport aux trois premiers mois de 2024.

Cette croissance résulte de l'acquisition de nouveaux clients et de l'augmentation du nombre de vols hebdomadaires des clients existants, selon un communiqué envoyé mercredi à l'Angop.

Selon le document, malgré un retard de 19% dans le volume accumulé de l'année, par rapport à la même période de 2023, l'entreprise espère récupérer et élargir son portefeuille de clients.

Dans le même sens, l'entreprise a réalisé une croissance significative des ventes au détail de carburant, avec un volume total de 182.802 tonnes métriques (MT), soit une augmentation de 7,3% par rapport à la même période de l'année précédente.

La performance, justifie la note, a été tirée par les ventes de diesel, qui ont atteint 98 mille 645 MT, soit une augmentation de 12,8% par rapport au deuxième trimestre 2023.

La Pumangol indique également que les ventes d'essence ont augmenté, totalisant 84.157 MT, soit une augmentation de 1,5%.

Dans le secteur industriel, l'entreprise a enregistré une croissance des ventes de carburant en vrac, avec un volume total de 139.227 tonnes, une valeur qui correspond à une augmentation de plus de 14% par rapport à la même période de l'année précédente.

Au total, la Pumangol a enregistré une croissance de 9% de ses ventes globales au deuxième trimestre 2024, une période marquée par de solides performances dans les segments « B2B » (Business to Business) et « B2C » (Business to Consumer).

Les yeux fixés sur la durabilité, l'entreprise continue d'investir dans des projets d'énergie renouvelable, en mettant en avant des programmes visant à réduire les émissions et à promouvoir des pratiques durables dans toutes ses opérations.

Avec la promesse d'« Impulser des Communautés », l'entreprise développe des initiatives alignées sur les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Les actions de responsabilité sociale comprennent des programmes de soutien social, des mécénats, du volontariat et des partenariats stratégiques pour la transition énergétique.

Parmi les partenariats, nous soulignons la collaboration avec Otchiva pour la restauration des mangroves, le partenariat avec Coca-Cola pour les initiatives de recyclage et le soutien aux startups et entrepreneurs qui développent des solutions innovantes en matière d'énergie durable.

La Pumangol, qui emploie directement plus de 500 personnes et environ 1 900 travailleurs indirects, est une entreprise énergétique angolaise qui opère dans le secteur "downstream" et possède trois terminaux de stockage de carburant et quatre terminaux d'aviation. Elle vend du carburant, des lubrifiants, du bitume et des émulsions bitumineuses en Angola.