Maroc: Martil - L'équipe de voltige 'Marche Verte' émerveille le public par des shows aériens impressionnants

Martil — La prestigieuse équipe de voltige "Marche Verte" des Forces Royales Air (FRA) a émerveillé, mercredi soir, les habitants et les visiteurs de Martil par des shows aériens impressionnants et époustouflants, organisés à l'occasion de la célébration du 25ème anniversaire de l'accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

Les estivants et visiteurs de la ville de Martil ont pu admirer la diversité des démonstrations des voltigeurs de la "Marche Verte", qui se sont distinguées par leur précision et leur beauté.

Les pilotes des sept appareils cap 232 ont mené de main de maître leurs appareils, dessinant dans les airs, de vrais tableaux et effectuant des manoeuvres et acrobaties aériennes à couper le souffle, dans un style traduisant l'harmonie et l'agilité.

Les yeux rivés au ciel, la foule émerveillée a longuement clamé et applaudi la célèbre patrouille acrobatique, qui a exécuté des manoeuvres aériennes suscitant l'admiration des amateurs de sensations fortes mais aussi d'un large public charmé par l'harmonie et l'agilité des divers tableaux individuels et collectifs, qui ont transformé le ciel en une symphonie de couleurs et de mouvements extraordinaires, réalisés pour fêter ce joyeux anniversaire.

La patrouille acrobatique a tenu en haleine le public massé le long de la corniche de Martil pour contempler ce show aérien donné par des pilotes chevronnés, qui ont exécuté différentes figures notamment une boucle à haute altitude, "barell roll", "fission" et "l'étoile chérifienne" symbolisant le coeur du drapeau national, ainsi que "le Croisement multiple", "l'avalanche" et la fameuse "boucle en miroir", qui a valu à cette formation d'être inscrite, à la fin des années 1980, dans le livre Guinness des records.

%

L'équipe "Marche Verte" a poursuivi son spectacle inédit en exécutant d'autres figures, telles que "la line abreast formation", "le palmier", "le Croisement face à face" et "le coeur double", symbolisant l'attachement indéfectible des membres des FRA au Glorieux Trône Alaouite.

D'autres figures variées ont été présentées, parmi lesquelles "spins", "le Tourbillon", "la Rotation inclinée synchronisée", "the percussion", "solo spin and double reversal" et "hésitation roll".

Les membres de l'équipe ont conclu leur show par une touche artistique en dessinant le chiffre 25 dans le ciel, en célébration du 25e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

Pendant près d'une demi-heure, durée de ce spectacle aérien à couper le souffle, les spectateurs ont scruté le ciel pour ne rien manquer des moments excitants de la performance aérienne impressionnante de l'équipe "Marche Verte", admirant la précision, le professionnalisme et le grand savoir-faire des pilotes.

Créée sur ordre de feu SM Hassan II en 1984, l'équipe de voltige "Marche verte" est entourée par la Haute sollicitude de SM le Roi Mohammed VI.