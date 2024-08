Maroc: L'Ambassade du pays en Tanzanie célèbre la Glorieuse Fête du Trône

Dar es Salaam — L'Ambassade du Royaume du Maroc en République Unie de Tanzanie a organisé mardi une brillante réception commémorant le 25eme anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le glorifie, au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

Cette cérémonie a été rehaussée par la présence d'éminentes personnalités politiques et militaires tanzaniennes, notamment Mme Pindi Hazara Chana, ministre des Affaires Constitutionnelles et Juridiques-- en tant qu'invitée d'honneur de la cérémonie--, Mussa Azan Zungu, Vice-Président de l'Assemblée nationale tanzanienne, l'Ambassadeure Liberata Mulamula, ancienne ministre tanzanienne des Affaires étrangères et de la Coopération Est-Africaine, et M. Jumanne Muliro, Commandant de la Zone Spéciale de la Police de Dar Es Salaam.

Ont également pris part à cet évènement, de hauts responsables du secteur privé tanzanien, des représentants d'entreprises marocaines implantées en Tanzanie, des membres du Corps Diplomatique accrédité en Tanzanie, des représentantes des médias, d'Organisations Non Gouvernementales, et de bailleurs de fonds internationaux, ainsi que des membres de la communauté marocaine.

La réception a, par ailleurs, été marquée par la présence notable de Mme Rahma Islem, soeur de la Présidente Dr. Samia Suluhu Hassan et de Mme Asma Mwinyi, Soeur de S.E. Hussein Mwinyi, Président de Zanzibar.

L'Ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Tanzanie, Zakaria El Goumiri a, à cette occasion, prononcé une allocution dans laquelle il a mis en avant le Leadership Visionnaire de SM le Roi Mohammed VI ayant permis au Maroc de réaliser des avancées remarquables dans tous les domaines, et de se positionner en tant que locomotive du développement du continent africain, et en tant qu'acteur incontournable dans les affaires régionales et internationales.

L'Ambassadeur de Sa Majesté le Roi a mis en avant la Vision Royale pour une Afrique forte, stable et prospère, qui se traduit par un engagement clair et des initiatives concrètes, fondées sur une stratégie de coopération sud-Sud solidaire et fructueuse.

Le diplomate marocain a souligné que cette Vision Royale trouve un profond écho dans les relations historiques entre le Royaume du Maroc et la République unie de Tanzanie, rappelant que les deux pays partagent depuis 59 ans une amitié enracinée dans leur lutte commune pour la libération, et un engagement sans faille en faveur des causes et de l'unité africaines.

Passant en revue les faits marquants de la relation maroco-tanzanienne, le responsable marocain a mis en exergue la Visite Royale d'octobre 2016 en tant que tournant décisif dans le développement du partenariat entre Rabat et Dodoma. Cet évènement majeur a non seulement insufflé un nouvel élan à l'amitié historique entre les deux pays, mais il a également permis l'accélération de leurs échanges économiques, et la mise en place d'une coopération fructueuse dans les domaines clé de l'Agriculture- grâce à la présence d'OCP Group- et du Renforcement du Capital Humain.

Pour sa part, Mme Pindi Chana a exprimé, au nom de la Présidente Dr. Samia Suluhu Hassan, ses plus chaleureuses félicitations à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au Gouvernement et au peuple marocain, à l'occasion de la glorieuse Fête du Trône.

L'Invitée d'Honneur a salué le « Leadership exemplaire et la Vision éclairée » du Souverain, qui ont permis au Maroc de s'imposer en tant que « modèle et pionnier » non seulement en Afrique mais dans tout le Sud global.

La ministre a particulièrement loué les avancées du Royaume dans les domaines de la démocratie, du développement socio-économique et de la promotion des droits de la femme.

Mme Pindi Chana a également rendu hommage à l'engagement du Maroc en faveur de la stabilité et du développement du continent, notamment grâce à une stratégie de coopération sud-sud innovante et solidaire et à son implication notable et active dans les opérations de maintien de la paix.

La responsable tanzanienne a, par ailleurs, exprimé sa satisfaction quant à la profondeur des relations historiques entre le Maroc et la Tanzanie, formulant l'engagement de son pays à consolider davantage ces liens, dans l'intérêt des deux pays et de leurs peuples.

L'un des points d'orgue de la soirée a été l'interprétation des hymnes nationaux du Maroc et de la Tanzanie par la chorale d'élèves de l'Heritage English Medium School, vêtus de tenues à l'effigie de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le glorifie.

La célébration a également été marquée par la projection de photos et de vidéos promotionnelles du Royaume et par la présentation des mets traditionnels marocains.