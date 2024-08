Madagascar: AGOA - Renouvellement - Les petites et moyennes entreprises à l'avant-garde

L'Agoa se réorganise. C'est une des observations qui découlent du 21e forum sur l'Agoa qui s'est déroulé la semaine dernière à Washington DC. Cette conférence a eu pour thème :

« Au-delà de 2025 : Réimaginer l'Agoa pour un avenir inclusif, durable et prospère ». Cet accord préférentiel avec les États-Unis devrait connaître certains remodelages pour qu'il puisse s'adapter aux nouvelles réalités économiques actuelles. Lundi, l'Africa Regional Hub, basé à Johannesburg en Afrique du Sud, a organisé une rencontre avec la presse pour détailler les tenants et aboutissants des discussions qui se sont tenues à Washington. Constance Hamilton, représentante adjointe des États-Unis au commerce extérieur, a réitéré l'engagement des USA vis-à-vis de cet accord préférentiel, mais elle a aussi souligné l'intérêt que portait son gouvernement à la question de l'inclusivité.

« Nous avons exploré les obstacles que rencontrent les femmes, les jeunes, les microentreprises et les petites et moyennes entreprises ainsi que la diaspora africaine lors de l'évaluation des opportunités de commerce et d'investissement», a-t-elle soutenu devant la presse. Les discussions, auxquelles la Grande Île a participé, ont porté tout au long du forum sur les manières de moderniser l'Agoa afin de rendre ce partenariat plus fructueux, plus inclusif et adapté aux réalités d'un partenariat économique entre les États-Unis et l'Afrique au XXIe siècle. Le directeur général du commerce, Isidore Razafindrakoto, nous a confié hier que « le marché américain est vaste. Dans notre relation commerciale avec l'Agoa, ce sont les produits des industries textiles qui ont toujours fait office de produits phares. C'est la nouvelle stratégie Agoa qui a été élaborée en 2022 par Madagascar qui ouvre la voie de ce marché aux PME et microentreprises, à l'entrepreneuriat féminin et à d'autres volets qui incluent de larges groupes d'acteurs économiques malgaches », explique-t-il.

Le responsable du ministère de l'Industrialisation et du Commerce explique également que d'autres secteurs prioritaires sont à développer, autres que le textile. Il s'agit des produits phares qui pourront faire la différence sur le marché de l'Agoa.