Afrique: Football - Éliminatoire CAN 2025 - Rôrô finalisera les négociations en Europe

Rien n'est officiel. Joint au téléphone, le sélectionneur des Barea, Romuald Félix Rakotondrabe, a souligné que « je ne prends pas en compte ce qui est publié sur les réseaux sociaux. J'attends le calendrier officiel et les pays hôtes des matchs. De plus, j'ai plutôt proposé la Tunisie pour les matchs aller et retour ».

Le calendrier et le lieu des matchs des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 circulaient sur les réseaux sociaux depuis mardi.

Il a été mentionné que « la première journée contre la Tunisie aura lieu le 5 septembre à 22 heures au stade Hamadi Agrebi Radès en Tunisie. Et pour la deuxième journée, Madagascar recevra les Comores le 9 septembre à 18 heures au stade d'Honneur d'Oujda au Maroc ». « Même pour le regroupement et l'envoi des convocations, je vais d'abord aller en Europe deux ou trois jours, les 12 et 13 août, pour finaliser les négociations avec les clubs des expatriés », confie le coach Rôrô.

Le sélectionneur compte présenter une pré-liste de quarante joueurs et normalement vingt-cinq seront retenus pour le déplacement. Madagascar évolue dans le groupe A composé de la Tunisie, des Comores et de la Gambie. Les éliminatoires de la Can 2025 s'étaleront sur quatre mois, de septembre à décembre.