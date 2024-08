analyse

Les États-Unis ont négocié une trêve afin que l'aide humanitaire puisse être apportée à plus de sept millions de personnes, y compris des enfants, prises dans l'étau du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo.

La cessation initiale des hostilités était prévue pour deux semaines. Elle a été prolongée de deux semaines supplémentaires.

Les conflits armés et d'autres formes de violence ont provoqué plusieurs vagues de réfugiés internes en République démocratique du Congo (RDC).

Plus récemment, les combats entre les troupes gouvernementales et les rebelles du M23 ont piégé des millions de personnes à Goma, la principale ville de l'est du pays, et dans ses environs. Les personnes déplacées vivent dans des conditions précaires avec un accès limité à la nourriture, à l'eau potable, aux soins de santé et à l'éducation.

La trêve représente une intervention louable, mais, fort de mes nombreuses années de recherche sur le conflit dans l'est de la RDC, je suis convaincu que la résolution du conflit nécessite une connaissance approfondie des causes qui le nourrissent. En dépit des limites de la trêve, je soutiens que les parties en conflit devraient la considérer comme une opportunité pour explorer des solutions durables aux causes sous-jacentes du conflit.

Dans l'est de la RDC, ces causes incluent une insécurité persistante due à l'action de divers acteurs tels que l'armée congolaise, de nombreux groupes armés locaux et des milices étrangères, ainsi que la persécution et la discrimination de certains groupes ethniques considérés comme des "étrangers". Il y a également la corruption au sein de l'élite congolaise et des institutions étatiques, ainsi que l'ingérence des pays voisins dans les affaires congolaises

Une trêve temporaire dans un paysage complexe

Examinons d'abord les limites de cette trêve. Elle ne précise pas les modalités de contrôle du cessez-le-feu. Dans un contexte socio-sécuritaire aussi fragile, il est crucial que le mécanisme de surveillance inclue des observateurs déployés sur le terrain pour éviter que les parties ne trouvent des moyens de contourner les accords. Cependant, le communiqué des États-Unis révèle que Washingon compte utiliser ses propres ressources pour assurer le respect du cessez-le-feu par les parties impliquées.

Il est difficile d'établir un système formel pour surveiller un cessez-le-feu aussi court et sur une zone géographique aussi vaste. Les zones où se déroulent les affrontements armés sont généralement inaccessibles par la route, les communications sont médiocres et certaines localités sont isolées. Les conditions énumérées ci-dessus permettent aux parties en conflit de rompre la trêve, sachant qu'il existe peu de moyens pour obtenir des preuves concrètes sur l'identité de la partie ayant violé la trêve en premier.

Il est également difficile de déterminer avec certitude qui a rompu la trêve dans un conflit aussi complexe. Il existe une myriade de groupes armés, dont les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR), les Forces démocratiques alliées, les milices Maï-Maï et divers groupes de défense locaux. Quelques-uns de ces groupes marginaux prétendent ne pas être concernés par un cessez-le-feu négocié entre le Rwanda (au nom du M23) et le gouvernement. Les moyens mis en oeuvre par les États-Unis pour surveiller la trêve se heurteront certainement aux difficultés susmentionnées.

La préparation des agences humanitaires à tirer parti de la trêve à court terme pose également des problèmes. Le moyen le plus simple d'atteindre les personnes prises dans des zones reculées est le transport aérien, car l'est de la RDC, et principalement les zones rurales, ont des routes en mauvais état, voire inexistantes.

Il faut donc deux à trois semaines pour parcourir 150-200 kilomètres de Goma à Lubero, l'un des territoires du Nord-Kivu qui abrite environ 100 000 personnes déplacées. Cette population a fui les récentes batailles autour des localités de Kanyabayonga.

Le travail humanitaire dans l'est de la RDC comporte des risques. Une évaluation préalable de la zone d'opération et une planification sont essentielles. En juillet 2024, deux employés de Tearfund ont été attaqués et tués probablement en raison de leur appartenance ethnique. Ils ont été choisis en raison de leur nom et de leurs caractéristiques physiques, selon des sources locales et des vidéos partagées sur les médias sociaux.

Depuis le début de l'année, il y a eu plus de 170 incidents visant le personnel humanitaire dans l'est de la RDC, au cours desquels quatre personnes ont été tuées et 20 blessées.

La paix à long terme

Au regard des conditions humanitaires désastreuses des populations déplacées et locales, la trêve est une décision salutaire. Cependant, la RDC a besoin de paix qui ne peut être obtenue qu'en s'attaquant aux causes sous-jacentes du conflit.

Les initiatives de paix en cours pourraient servir de point de départ. L'initiative menée par l'Angola voisin, qui vise à réunir la RDC et le Rwanda autour de la table des négociations, en est un exemple.

Il y a aussi l'initiative de la Communauté de l'Afrique de l'Est, le processus de Nairobi, qui est au point mort et qui vise à réunir les groupes armés congolais, les communautés locales et le gouvernement congolais pour discuter de leurs revendications et de leurs griefs.

En tant que pays, les parties impliquées dans le processus de Luanda peuvent également faire avancer leur agenda de manière équilibrée. Cependant, les tensions entre la RDC et le Rwanda ont ravivé d'anciennes tensions régionales telles que celles entre le Rwanda et le Burundi. Il est possible que d'autres tensions apparaissent à l'avenir. Par conséquent, la stabilité de l'est de la RDC et de la région doit tenir compte de ces développements et les anticiper.

Plus précisément, ceux qui cherchent à résoudre de manière durable la violence cyclique dans l'est de la RDC devraient revoir le processus de Nairobi pour le transformer en un plan équilibré. Ce plan devrait engager toutes les parties et les communautés locales, tout en évitant toute ingérence politique de la part de Kinshasa, de Kigali ou d'autres acteurs régionaux.

Bien que le processus de Nairobi ait été suspendu, il hésitait encore à engager des pourparlers directs avec le M23, car Kinshasa considère ce groupe comme une marionnette du Rwanda. De plus, lors des pourparlers de Nairobi, certains participants (principalement les représentants des pays) avaient plus d'influence que d'autres dans la sélection des communautés et des représentants des groupes armés.

Entre-temps, les efforts actuels des États-Unis pour impliquer la RDC et le Rwanda-M23 devraient également inclure la reconnaissance d'autres entités et groupes armés. Ces groupes disparates ont leurs propres revendications et griefs, qui doivent être pris en compte pour parvenir à une stabilité durable dans l'est de la RDC.

Delphin R. Ntanyoma, Visiting Researcher, University of Leeds