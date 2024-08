Soudan: L'escalade des hostilités a des conséquences désastreuses pour les enfants, dont un risque de famine

L'escalade rapide des hostilités et la détérioration généralisée de la situation humanitaire au Soudan ont entraîné une recrudescence des violations graves commises à l'encontre des enfants, selon un nouveau rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés, publié mardi.

« Je suis consternée par le niveau de violence qui touche les enfants, par la destruction généralisée des infrastructures civiles, y compris les écoles et les installations médicales, et par l'absence d'efforts efficaces de la part des parties au conflit pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire aux populations souffrantes, y compris les enfants », a déclaré la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, Virginia Gamba.

Le rapport explique comment la guerre au Soudan a des conséquences humanitaires inadmissibles et catastrophiques pour les enfants, qui sont confrontés à la faim et à un risque imminent de famine, car les acteurs humanitaires au Soudan continuent de faire face à des obstacles importants dans l'acheminement de l'aide humanitaire.

Augmentations choquantes des violations graves

Le rapport indique que 2.168 violations graves contre 1.913 enfants ont été vérifiées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, une augmentation « choquante par rapport à la période précédente ».

Les meurtres et les mutilations (1.525) ont été les violations les plus nombreuses, suivies du recrutement et de l'utilisation des enfants (277) et des viols et autres formes de violence sexuelle (153).

Une augmentation spectaculaire des violations graves a été observée à la suite de l'ouverture des hostilités entre les forces armées soudanaises et les paramilitaires des forces de soutien rapide le 15 avril 2023. En outre, les violences intercommunautaires ont continué à entraîner des violences à l'encontre des enfants, souvent en raison de conflits entre éleveurs et agriculteurs, principalement dans les États du Darfour et du Nil Bleu.

Une situation catastrophique

Environ 14 millions d'enfants ont besoin d'une aide humanitaire et d'une protection, car ils n'ont pas accès à la nourriture, à l'eau, à un abri, à l'électricité, à l'éducation et aux soins de santé. En outre, environ 19 millions d'enfants au Soudan ne sont pas scolarisés.

La vie des enfants soudanais est en jeu

La situation au Soudan est catastrophique et la vie des enfants soudanais est en jeu. « J'exhorte les parties au conflit à protéger les civils et les biens de caractère civil, dans le respect total du droit humanitaire international, et à collaborer avec les Nations Unies pour adopter et mettre en oeuvre des mesures concrètes de protection des enfants, notamment par le biais de plans d'action », a déclaré Virginia Gamba.

Elle s'est inquiétée des conséquences du départ de la Mission intégrée des Nations Unies pour l'assistance à la transition au Soudan (MINUATS) sur la surveillance et la communication d'informations concernant les violations graves commises à l'encontre des enfants. Plus généralement, la réduction de la présence du personnel chargé de la protection de l'enfance sur le terrain entravera l'engagement avec les parties au conflit et les efforts visant à répondre aux besoins en matière de protection de l'enfance.

Un engagement continu malgré les difficultés

Avant l'escalade des hostilités le 15 avril 2023, des progrès ont été réalisés, notamment dans la mise en oeuvre de la feuille de route de 2021, grâce à l'élaboration d'un cadre national pour la libération et la réintégration des enfants.

C'est ainsi que la première mission de vérification conjointe des Nations Unies et des signataires de l'Accord de paix de Juba a eu lieu au début de l'année 2023 et a conduit à la libération de 122 enfants des parties au conflit.

Malgré les difficultés liées à la reprise des hostilités, les Nations Unies ont poursuivi leur engagement auprès de toutes les parties au conflit au cours de la période considérée.

« Je demande instamment à toutes les parties de s'engager immédiatement dans une cessation durable des hostilités. L'avenir des enfants du Soudan en dépend », a martelé Mme Gamba.

Aperçu des violations graves au Soudan