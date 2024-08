Afrique: Madagascar - Angola - Formalisation des relations bilatérales entre les deux pays

Après la Guinée-Bissau, le président Rajoelina enchaîne sa tournée africaine avec une visite d'État en Angola. Un déplacement qui matérialise la formalisation de la coopération bilatérale entre les deux pays.

Une nouvelle ère. C'est ainsi que, de part et d'autre, les autorités malgaches et angolaises qualifient l'étape qui est en passe d'être franchie dans les relations bilatérales entre les deux pays.

Ce jour, un accord-cadre général de coopération entre Madagascar et l'Angola sera signé. Ceci, dans le cadre de la visite d'État qu'effectue Andry Rajoelina, président de la République, dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Un déplacement à l'invitation de son homologue angolais, João Manuel Gonçalves Lourenço. La signature de l'accord-cadre sera faite par Rafaravavitafika Rasata, ministre des Affaires étrangères, et Téte António, ministre des Relations extérieures angolais.

La cérémonie de signature se tiendra au palais présidentiel, à Luanda, capitale angolaise, sous la houlette des deux chefs d'État. Comme l'indique la ministre Rasata, Madagascar et l'Angola ont des liens historiques communs. « Madagascar a appuyé l'Angola dans la revendication de son indépendance », indique-t-elle. Des mots renchéris par le ministre angolais des Relations extérieures.

«Le peuple angolais a beaucoup bénéficié de l'appui politique de Madagascar, que ce soit dans les enceintes internationales ou dans les enceintes continentales telles que l'OUA [Organisation de l'Unité africaine - actuellement Union africaine] à l'époque, dans notre lutte pour la libération», ajoute ainsi le ministre António. Bien qu'il y ait eu des contacts de longue date, le début de la formalisation des relations bilatérales entre la Grande Île et le pays d'Afrique de l'Ouest ne s'est fait que récemment.

%

Pétrole, mines et énergie

Ainsi, un « communiqué conjoint portant établissement officiel des relations diplomatiques », entre Madagascar et l'Angola, a été signé à Antananarivo le 8 juillet. Dans le jargon diplomatique, il s'agit de l'acte qui officialise les intentions mutuelles de deux pays de nouer une coopération bilatérale. La visite d'État du président Rajoelina en est ainsi la matérialisation. Et la signature de l'accord-cadre général de coopération, ce jour, en sera le corollaire.

Cet accord-cadre « est une porte qui ouvre sur toutes les autres discussions bilatérales en vue d'autres accords de coopération sectoriels », explique Rafaravavitafika Rasata. Pour faciliter les discussions pour la concrétisation des termes de l'accord, des accords connexes tels qu'un accord sur « l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service » seront également signés ce jour. Pareillement, pour l'accord portant création d'une commission bilatérale entre les gouvernements des deux pays.

Dans la liste des actes bilatéraux à signer ce jour figure aussi un mémorandum d'entente sur les consultations politiques. Il s'agit d'un instrument de dialogues stratégiques sur des sujets internationaux. Des instruments diplomatiques portant sur des domaines sectoriels seront également actés durant la cérémonie au palais présidentiel, à Luanda.

Il y aura ainsi trois protocoles d'accord à signer. Ils concernent les domaines des mines, du pétrole et de l'énergie. L'Angola étant un des États africains exportateurs de pétrole et de gaz. Il est aussi réputé pour ses mines de diamant. Au regard de leurs indicatifs, les mémorandums d'entente portent sur le développement du secteur minier, de celui de l'énergie et le développement du secteur pétrolier.

Pour la partie malgache, ces mémorandums d'entente seront signés par les deux ministres concernés, à savoir Olivier Jean-Baptiste, ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, et Olivier Herindrainy Rakotomalala, ministre des Mines. Tous deux ont justement pris part à des réunions de travail afin de peaufiner les détails de ces trois documents hier. La cérémonie de signature se fera toujours sous la houlette du président Rajoelina et de son homologue angolais.

Discours au parlement angolais

Le président Andry Rajoelina a atterri hier après-midi à l'aéroport du 4 février, nom de l'aéroport international de Luanda, Angola. Une dénomination en mémoire du 4 février 1961, qui marque le début de la lutte pour l'indépendance de l'Angola. Le locataire d'Iavoloha aura un programme chargé durant cette visite d'État. Outre la rencontre bilatérale avec son homologue angolais et la signature de divers instruments internationaux entre les deux pays, le chef de l'État effectuera également une visite au Parlement angolais.

Le président de la République tiendra un discours devant les parlementaires qui siégeront en session extraordinaire ce jour, « en l'honneur du président Rajoelina », selon le programme de la journée. Le locataire d'Iavoloha débutera la journée par une visite du mausolée du premier président de la République d'Angola, feu António Agostinho Neto. Une visite d'une usine de raffinerie de pétrole est également au programme pour conclure cette journée marathon.Garry Fabrice Ranaivoson