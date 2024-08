Madagascar: Jumeaux de Mananjary - Des enfants abandonnés en orphelinat

Des jumeaux de seulement un an s'épanouissent loin de leur cocon familial. Abandonnés par leurs parents peu après leur naissance à Mananjary, en 2023, à cause de la tradition de l'ethnie Antambahoaka qui interdit à ses membres d'élever des jumeaux, c'est un orphelinat qui les a accueillis lorsqu'ils avaient tout juste deux mois.

Ils sont quatre jumeaux à avoir été délaissés par leurs parents et élevés par l'Orphelinat Mamitiana à Ambohimangakely en ce moment. Il n'y a pas que les jumeaux de Mananjary qui sont victimes d'abandon. Sur les cinquante enfants pris en charge dans ce centre, douze ont été délaissés par leurs parents biologiques.

« Nous avons été pris de court par la présence d'un petit bébé de six mois déposé par un inconnu devant notre portail en 2022. On l'a emmené au fokontany, puis les autorités ont décidé que cet enfant soit pris en charge chez nous », raconte la directrice de cet orphelinat, Hary Rakotoniaina, hier, lors de la donation de produits de première nécessité et des couvertures par la fondation Axian.

Hary Rakotoniaina et ses collègues ont remplacé les parents de ces enfants abandonnés. Ils s'en sortent tant bien que mal. Ils ont besoin d'aides pour élever et éduquer leurs petits protégés.

« Ils ont lancé un cri d'alerte pour qu'on vienne à leur chevet», indique Jessica Razakamanantsoa, Community Impact auprès du groupe Axian, qui invite les entreprises à soutenir de telles initiatives.

« Ces dons visent à améliorer les conditions de vie des enfants accueillis par cet établissement et à répondre à des besoins urgents... La Fondation Axian espère non seulement répondre aux besoins immédiats mais aussi encourager d'autres acteurs à se joindre à cette noble cause », cite la fondation.