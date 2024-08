Madagascar: Musique - L'Académie du Hip-Hop s'installe dans le pays

Le rappeur franco-congolais Grödash a annoncé hier l'arrivée de l'Académie du Hip-Hop dans le pays, où des équipes locales sont déjà en place.

Annoncée hier, l'Académie du Hip-Hop fait son entrée remarquée à Madagascar, apportant avec elle un souffle d'unité et de coopération au sein du mouvement Hip-Hop local. Fondée par Grödash, rappeur franco-congolais et figure de la scène urbaine parisienne, l'Académie vise à éduquer, inspirer et structurer les jeunes talents du Hip-Hop, non seulement en France, où elle a vu le jour, mais aussi à l'international. Lors de sa participation à Madagaslam en mai dernier, Grödash a pris le temps d'identifier les besoins culturels locaux, ce qui l'a inspiré à étendre son Académie.

« Notre mission à Madagascar est de former, inspirer et collaborer au sein d'un mouvement culturel qui, non seulement, a façonné des générations mais continue également de servir de puissant vecteur de changement social et d'expression personnelle. Notre engagement, c'est de fournir une formation qualitative et structurée dans le domaine du Hip-Hop par des experts de renommée internationale, prêts à transmettre à la prochaine génération de professionnels de la culture », explique-t-il.

En pleine expansion

Le concept de « coopérative » est au coeur de l'approche de l'Académie, soulignant son dévouement à la coopération et à la collaboration. « Le succès de l'Académie dépend de notre capacité à partager des ressources et à soutenir tout projet bénéfique pour la communauté du Hip-Hop malgache», ajoute Grödash. « Nos portes sont grandes ouvertes à tous ceux qui partagent cette vision. Le Hip-Hop est une culture de paix, de résilience et de créativité.

L'Académie du Hip-Hop Mada n'est pas simplement une institution, c'est une famille, une communauté. Ensemble, nous pouvons faire briller le Hip-Hop malagasy sur la scène internationale. Ensemble, nous pouvons inspirer et être inspirés », confirme Finiaina Ranivoarianja, membre de l'équipe malgache de l'Académie, aux côtés de Herinjiva Tahirisoa Rakotonirina et André Steevens Rivonantenaina.

Actuellement, l'Académie s'appuie sur les membres enregistrés à l'Omda, bien qu'un nombre approximatif de rappeurs et d'adeptes puisse être avancé, il ne reflète pas entièrement la réalité. « Chaque jour, de nouvelles vidéos de freestyles, clips et autres contenus sont diffusés, commentés et likés par des centaines de milliers de malagasy. Il est évident qu'un grand nombre de talents évoluent dans la scène underground en raison des défis liés au manque de ressources, de plateformes et d'organisation », poursuit Grödash. Pourtant, le dynamisme de cette culture s'étend bien au-delà des frontières.

À l'extérieur, des artistes comme Oboy, Chilla, Shurik'N, Guizmo, ou encore la récente étoile montante Jyeuhair, vue sur Netflix, contribuent à faire rayonner cette scène. Ces exemples témoignent de la vitalité du Hip-Hop malgache, prêt à s'affirmer sur la scène internationale.