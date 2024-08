Ile Maurice: Arianne Navarre Marie - «La ministre Dorine Chukowry a insulté le public avec ses propos»

Hier, au quartier-général du MMM à Port-Louis, l'aile féminine de la circonscription no 1 a tenu une conférence de presse animée par la députée Arianne Navarre-Marie. Cette conférence visait à répondre aux récentes déclarations de la ministre du Commerce et de la protection des consommateurs, Dorine Chukowry. La députée mauve a critiqué les propos de la ministre, qui a affirmé la semaine dernière que la population vit bien malgré le coût élevé de la vie. «Beaucoup de personnes se sont senties affectées par ses propos. On lui dit merci car elle a affirmé que le coût de la vie est élevé. Depuis 2014, la vie est difficile pour les femmes, surtout celles de la circonscription no 1. Dans cette région, il y a beaucoup de chômage et beaucoup de gens vivent au jour le jour.»

Arianne Navarre-Marie a souligné que la ministre ne fait pas son travail pour améliorer la vie des gens. Les prix des légumes, des médicaments et des biens de consommation ont beaucoup augmenté depuis 2014. Répondant à la remarque du ministre selon laquelle les centres commerciaux sont fréquentés par un grand nombre de personnes, la députée a rétorqué que cela montrait sa méconnaissance de la réalité du terrain. «Elle n'est pas sur le terrain et ne connaît pas la souffrance des gens. Tout le monde ne peut aller au restaurant et beaucoup vont se promener dans les malls pour juste faire du lèche-vitrine.»

La députée mauve du no 1 a également abordé les prochaines élections générales, affirmant que l'alliance PTr-MMM-ND garantirait une amélioration de la vie des citoyens. Elle a reconnu que dans une alliance, les femmes sont souvent les premières à être sacrifiées, mais elle encourage tout le monde à travailler pour le pays, même sans être députée ou ministre. Elle a également exprimé sa tristesse face aux récentes démissions du parti. Arianne Navarre Marie a rappelé à Dorine Chukowry qu'elle avait été élue première femme lord-maire grâce au MMM, soulignant l'importance de ne pas oublier ses racines politiques.

Jasmine Toulouse a qualifié les propos de Dorine Chukowry d'injustes envers la population. «On vit dans un pays où les prix sont élevés. Il ne faut pas juger les gens si les malls sont remplis. C'est un gouvernement qui n'a pas de vision et pense que l'argent peut régler tous les problèmes. Beaucoup de personnes n'ont plus d'argent au dixième jour du mois pour leurs dépenses courantes. Il faut prendre l'avenir de nos enfants en main.»