Madagascar: Tourisme à Mahajanga - La cité des fleurs envahie par les estivants

Vraisemblablement, on assiste à une ruée, voire à une bousculade, vers la ville de Mahajanga ces derniers jours. L'effervescence et l'affluence y sont constatées depuis la semaine dernière.

INCONTESTABLEMENT, Mahajanga sera et restera toujours la première destination nationale en matière de tourisme. On est en pleine saison haute et le pic sera atteint vers la moitié du mois d'août. La deuxième vague des estivants et visiteurs devrait arriver vers la mi-août, mais on assiste déjà à une grande affluence, surtout après l'examen du baccalauréat. Les familles cherchent à se détendre et à profiter de la mer.

Les établissements hôteliers sont déjà débordés mais aussi soulagés. Ils ne pourront pas chômer pendant quelques mois à voir les va-et-vient des clients. Les centres d'hébergement, dont les écoles privées telles que le lycée FJKM Ziona Vaovao à Tsaramandroso Ambony, celle de Nicoletta à Mangarivotra, surtout, et quelques écoles publiques, le centre d'accueil des soeurs à Amborovy, les villas et bungalows à Amborovy, sont tous occupés et envahis depuis dix jours.

Les différentes manifestations et compétitions sportives, dont le sommet national de basketball de la catégorie des moins de 14 ans, ont drainé beaucoup de monde à Mahajanga. Rien que pour la compétition de basketball, soixante-dix équipes filles et garçons participent à ce championnat de Madagascar. Depuis mardi, une forte délégation du ministère de la Santé, issue de la solidarité du personnel de la santé de Madagascar, est arrivée à Mahajanga.

Ils sont des milliers, issus de vingt-trois régions de l'île, pour participer à un grand rassemblement. C'est du jamais-vu.

« Nous sommes très occupés, surtout durant le mois d'août. Les réservations sont déjà faites pour la majorité de nos clients depuis plusieurs mois. Les clients restent en général au minimum trois à dix jours, voire quinze, dans notre établissement. Nous pouvons tout de même arranger les chambres en rapport avec leur date de réservation et de séjour », a expliqué une responsable d'un hôtel de catégorie quatre étoiles à Mahajanga.

Rue piétonne

« Notre appartement est déjà réservé pour le mois d'août et pendant dix jours. Mais depuis juillet, des vacanciers ont occupé pendant cinq jours nos deux duplex. La maison est équipée et nous mettons à la disposition des clients du gaz comme énergie pour la cuisine», a souligné une propriétaire d'appartement privé à Mahajanga.

« Nous avons trouvé une maison près de la mer, car c'est important pour nous d'avoir la plage durant notre passage à Mahajanga », a par ailleurs indiqué une touriste venant de la capitale.

Le littoral au bord de la mer et la ville touristique sont très animés, surtout le soir. La route du boulevard Poincaré est coupée depuis le 15 juillet jusqu'au 15 septembre. La voie est à sens unique, car l'autre partie de la route, à partir du siège du Bianco jusqu'à la Banque centrale, est occupée par les différents appareils, dont les grandes roues, manèges, auto-tamponneuses, trampolines et tant d'autres activités. Cette partie de la route est transformée en rue piétonne jusqu'à la fin des grandes vacances.