Madagascar: Kabary - Six orateurs élevés au grade de Commandeur

Double cérémonie organisée par l'association des orateurs malgaches à Mahajanga (Fikambanan'ny mpikabary malagasy ou FIMPIMA), samedi 27 juillet dernier à la Maison de la Culture et de la Communication Akôry Haly à Mangarivotra.

Il s'agissait de la cérémonie de sortie des trente-six orateurs de la promotion « Meva Fiantsa ». Ils ont suivi une formation d'une année. Et de la mise en place de vingt membres permanents qui ont également été en stage pendant douze mois. Le deuxième événement était la cérémonie de décoration de six orateurs qui ont été élevés au grade de Commandeur de l'ordre des arts, des lettres et de la culture.

Le préfet de Mahajanga, Tokifaharana Herimaharo Zo, et le directeur régional de la culture et de la communication Boeny, Tantely Fanja Rafaraharinivo, ont assisté à cette cérémonie officielle et de distinction honorifique. « L'effectif des orateurs ou mpikabary malagasy ne cesse d'augmenter. Les gens s'intéressent à cette culture qui favorise la promotion de la langue malgache », a déclaré la représentante de l'association FIMPIMA, venant de la capitale, venue spécialement pour honorer cette cérémonie de sortie de promotion.