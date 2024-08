Madagascar: BasketBall - U14 - Les garçons de JCBA qualifiés en huitièmes de finale

Les phases de poule du championnat de Madagascar de la catégorie U14 ont pris fin hier au complexe sportif de Mahajanga. À partir de ce jour, les choses sérieuses vont commencer pour les huitièmes de finale. Les équipes qui perdent leur match à partir de ce jour doivent plier bagage et rentrer à la maison.

La Fédération malgache de basketball a su joindre l'utile à l'agréable en organisant le sommet national dans la capitale de Boeny, l'une des destinations touristiques les plus prisées des vacanciers.

Chez les garçons, le club des Jeunes Chrétiens basketteurs d'Antananarivo ou JCBA d'Analamanga a émergé du lot. Avec ses cinq sorties, JCBA a totalisé cinq victoires. En ouverture du championnat, JCBA a dominé outrageusement ses adversaires: il a écrasé BCD Sava sur le score de 61-1 avant de corriger Ebam Betsiboka sur le score de 88-07. Le 30 juillet, les jeunes basketteurs de JCBA ont battu JCBM sur le score de 47-17 et, pas plus tard qu'hier, ils ont surclassé les garçons du club de l'AS Monfort sur le score de 57-30.

Eléonore Ravonimboangy, coach de JCBA, a confié : « Pour les phases de poule, mes joueurs ont fait un carton plein. Ils ont l'habitude de jouer ensemble et ils ont un avantage physique par rapport aux autres joueurs ».

Pour les huitièmes de finale, Analamanga domine la concurrence en réunissant le plus grand nombre de clubs qualifiés, parmi lesquels AKBB filles et garçons, ASSM filles et garçons, Lucadro filles, Fandrefiala filles et garçons, MB2ALL filles et garçons, JCBA, Cosfa et NGE garçons. Les clubs de l'AS Monfort Amoron'i Mania et JBM de Menabe ont réussi à tirer leur épingle du jeu en entrant dans le cercle fermé des qualifiés.