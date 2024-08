Algérie: Festival du patrimoine bâti - Pour la préservation des maisons traditionnelles

TIZI-OUZOU — Les maisons traditionnelles qui subsistent encore dans plusieurs villages à travers l'Algérie sont un patrimoine matériel et immatériel légué par leurs constructeurs, mais aussi par ceux qui y ont vécu, et il faut les préserver, ont souligné les organisateurs et participants au 3e festival du patrimoine bâti, ouvert mercredi dans la commune d'Abi Youcef, à une cinquantaine de kilomètres à l'extrême sud de Tizi-Ouzou.

La troisième édition de cet événement abrité par le village Tazrouts et initié par l'association culturelle "Gamel At Umejqan" en collaboration avec d'autres partenaires, a été l'occasion de réitérer l'importance de pérenniser ce patrimoine bâti qui véhicule un savoir-faire et un savoir-vivre.

Nostalgiques, des vieilles dames du village se rappellent lorsque toute la famille se réunissait sous un seul toit, celui de "Tazeqa" qui est la pièce principale de la maison traditionnelle kabyle composée d'autres pièces de moindre gabarit, d'une cour et d'un jardin potager dit "aqwir", et parfois d'un étage supérieur, voire deux.

Construite en pierres sèches induites d'argile et dotée d'un toit en tuiles, jadis fabriquées localement, d'un plafond en roseaux et chaume, et d'une petite fenêtre, l'ancienne maison était fraîche en été et chaude en hiver, elle nous préservait des aléas climatiques, se souviennent nombre d'entre elles.

L'association "Gamel At Umejqan", consciente de l'importance de ce patrimoine, s'est lancé dans un chantier de restauration d'anciennes maisons de Tazrouts, comme elle a fait appel à des spécialistes et des universitaires pour animer, à l'occasion de cette nouvelle édition du festival, un colloque sur la thématique du patrimoine bâti et de sauvegarde et valorisation, par l'exploitation d'éléments architecturaux de l'habitat traditionnel dans les constructions modernes, a indiqué M. Ben Hadji.

Pour mettre en avant ce patrimoine bâti, une riche exposition est aussi organisée à travers les ruelles étroites du village Tazrouts où les 140 exposants issus de 28 wilayas du pays, selon les organisateurs, tiennent des stands pour exposer différents objets de l'artisanat local, mais aussi des objets et des pièces du mobilier qui ornaient les maisons, jadis.

A propos de cette "forte" participation, le président de l'Assemblée populaire communale d'Abi Youcef, Abderrahmane N'ait Saâda, qui a donné le coup d'envoi de l'événement, a observé que sa commune et le village Tazrouts sont devenus le carrefour d'hôtes venus des quatre coins de l'Algérie.

Le festival du patrimoine bâti se poursuivra jusqu'au 3 août prochain. Des ateliers autour du patrimoine bâti et de la restauration des maisons anciennes, de l'animation culturelle et des visites guidées du village sont au menu de l'évènement.