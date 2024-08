Sénégal: Le président Faye appelle à un 'consensus académique et social consolidé' autour l'école sénégalaise

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a évoqué, mercredi, la nécessité d'aller vers un "consensus académique et social consolidé" devant aider à promouvoir et à faciliter l'accès à une éducation de qualité et en adéquation avec les besoins du marché du travail.

Le chef de l'État, présidant la réunion du Conseil des ministres, a souligné la "parfaite organisation" de l'édition de cette année du concours général qui, selon lui, "marque un tournant majeur dans la refondation de l'école" sénégalaise.

En cela, il a appelé à un "consensus académique et social consolidé pour que le gouvernement et les acteurs de l'école puissent promouvoir et faciliter l'accès de tous à une éducation de qualité en adéquation avec les besoins du marché du travail", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Le texte relève que la souveraineté à laquelle appellent les nouvelles autorités doit reposer sur "le renforcement de l'éducation civique, le développement de nos langues nationales, la connaissance véritable de notre histoire et de nos valeurs de civilisation ainsi que la valorisation de notre culture dans le système éducatif".

"Le président de la République a demandé dans le même esprit au ministre de l'Éducation nationale de relancer, avec tous les acteurs impliqués, les politiques d'alphabétisation et de promotion de nos langues nationales codifiées à travers une organisation réformée de la Semaine nationale de l'alphabétisation et de l'École de base qui devrait évoluer vers un mois dédié", peut-on lire dans le communiqué.

Le chef de l'État a aussi insisté sur "l'impératif de renforcer, avec toutes les parties prenantes, l'éducation religieuse dans le système scolaire et d'accentuer la mise en œuvre du programme de modernisation des [écoles coraniques]".

Faisant allusion aux données démographiques issues du dernier Recensement général de la population et de l'habitat, Bassirou Diomaye Faye a souligné la nécessité d'une "maitrise stratégique" des projets de construction et d'équipement scolaires dans des localités bien ciblées ainsi que des recrutements d'enseignants dans les différentes matières, afin de promouvoir un "Sénégal juste dans la répartition de l'offre éducative".

Il s'agira, selon lui, d'une "revue prospective, indispensable et urgente", qui permettra d'améliorer "la gouvernance et les performances du système éducatif national en termes de résultats scolaires, d'efficacité, d'efficience, de qualité et de carrière des agents, mais également de rationaliser ses mécanismes de financement endogènes".