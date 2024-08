Tunisie: « Zoumorrouda », nouvelle oeuvre de Hager Lachaal - Entre réalité et fantastique

L'écrivaine et poétesse Hager Lachaâl vient d'éditer une oeuvre littéraire en arabe intitulée «Zoumorrouda».

L'auteure, connue dans le milieu littéraire sous le pseudonyme Line Hager Lachaâl, a eu l'idée d'innover et d'exposer dans son oeuvre une série de contes relativement courts où elle met en relief plusieurs idées constituant un va-et-vient entre le réel, le vécu et le fantastique. En parcourant les différents contes, le lecteur imbu de patience sera dorloté, hypnotisé, puis largué dans les vagues de l'imaginaire et de l'intolérable.

Zoumorroda, la grand-mère, a mené une vie partagée entre droit et devoir, entre bonheur et souffrance, entre amour et ingratitude, entre tolérance et ingérence... Bref, tous ces contrastes vécus par Zoumorrouda ont donné des ailes à l'écrivaine Line Hager pour survoler le vécu et décrire avec allégresse et acharnement les différents épisodes de sa vie (de la nôtre aussi), une vie souvent accablée par les tourments moraux et le stress du quotidien. Les acteurs principaux des différents récits contés par l'écrivaine trouvent leur essence dans la réalité du vécu ; une réalité parfois amère et saugrenue, sans appât et sans attrait, telle l'histoire de cette bonne dame qui découvre subitement, et dans un moment de joie et d'allégresse, l'infidélité de son mari ! Ou celle de cet adolescent qui se trouve contraint, après le décès de son papa, de quitter le palais paternel suite à l'ingérence de sa belle-mère...

De l'enseignement à la plume, portrait d'une auteure polyvalente

Line Hager Lachaâl est une auteure polyvalente dont la carrière s'étend bien au-delà de l'écriture. Professeure de français de formation, elle a su allier sa passion pour l'enseignement à son talent d'écrivaine et de poétesse. Son engagement dans le monde littéraire se reflète dans ses affiliations prestigieuses, notamment en tant que membre de la fédération «Sard» de l'Irak et du monde arabe depuis 2017, ainsi que de l'Organisation méditerranéenne pour le développement des cultures depuis 2020. La bibliographie de Line Hager Lachaâl témoigne de sa créativité et de sa productivité littéraire. Elle a contribué à divers magazines arabes avec ses récits, démontrant ainsi sa capacité à toucher un large public.

L'année 2023 a été particulièrement fructueuse pour l'auteure, avec la publication de trois ouvrages majeurs : un recueil de poésie intitulé «Quand l'huître chanta», une oeuvre littéraire nommée «Évasion d'un rêve», et un recueil de contes courts, «Rires fulgurants». Ces publications illustrent la diversité de son talent, oscillant entre poésie, prose et contes et confirment sa place grandissante dans le paysage littéraire contemporain.