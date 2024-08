Tunisie: L'EST renforce sa ligne d'attaque - Mokwana-Belaïli, la nouvelle force de frappe !

Ils ont débarqué à Tunis le même jour, avant-hier. Elias Mokwana et Youssef Belaïli animeront désormais les couloirs et seront d'un appui indéfectible à Rodrigo Rodrigues en pointe.

Sans le moindre doute, ce sont les deux meilleurs recrutements effectués jusque-là par la direction de l'Espérance. C'est du Sud-africain Elias Mokwana et de Youssef Belaïli dont on parle. Ces deux recrues ont débarqué le même jour, avant-hier. Belaïli est arrivé en fin d'après-midi alors que Mokwana a débarqué plus tard en soirée.

Deux joueurs qui se complètent et qui formeront, ensemble, la nouvelle force de frappe du dispositif de jeu de Miguel Cardoso. Par ailleurs, le choix porté sur ces deux joueurs n'est pas anodin. Youssef Belaïli (32 ans) et Elias Mokwana (25 ans) sont deux valeurs sûres.

Mokwana (ailier droit) et Belaîli (ailier gauche) sont recrutés pour animer les couloirs d'une attaque espérantiste qui a souvent manqué de punch, notamment lors des matchs chocs. Une attaque qui n'a pas été efficace comme il se doit car son avant-centre, Rodrigo Rodrigues, n'a pas été servi en nombre suffisant de balles en profondeur.

Du coup, le jeu offensif des "Sang et Or" a manqué tout simplement de profondeur, particulièrement lors de la finale de la dernière Champions League, disputée contre Al-Ahly d'Egypte, aussi bien à l'aller à Tunis comme au retour au Caire.

%

Mohamed Ali Ben Hamouda, que Miguel Cardoso a tenu à ce qu'il ne soit pas transféré lors du dernier mercato hivernal dans la perspective de donner de la profondeur au jeu offensif, a terriblement échoué dans sa mission. Il fallait ramener pas un joueur, mais deux attaquants d'expérience et de métier, pour animer les couloirs afin d'apporter cette profondeur escomptée en apportant des solutions sur les côtés.

Yan Sasse comme attaquant de soutien

L'arrivée de Youssef Belaïli et d'Elias Mokwana va libérer Yan Sasse, amené souvent à aller chercher le ballon et à aider son compatriote Rodrigo Rodrigues dans sa tâche essentielle : marquer des buts.

En présence de Belaïli et Mokwana, Sasse ne sera pas tenu d'animer l'un des couloirs mais plutôt d'évoluer comme attaquant de soutien, derrière Rodrigues. Chose qui apportera sans doute de la plus-value à l'animation offensive.

Ceci dit, la nouvelle entreprise offensive "sang et or" fait rêver. Pourvu que Rodrigues soit revenu à de meilleurs sentiments et qu'il adhère au projet sportif du club. Sinon, autant le laisser partir.