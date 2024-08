Tunisie: Point de presse du ministre des Affaires étrangères - Ammar insiste sur la conjugaison des efforts tunisiens

La 39e conférence annuelle des chefs de missions diplomatiques et consulaires a connu la participation de plusieurs ministres et responsables tunisiens de divers domaines. La coordination des efforts semble être le fil conducteur afin de relever les défis sur tous les plans.

M. Nabil Ammar, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, a, lors d'un point de presse qu'il a tenu hier soir au siège de l'Académie diplomatique internationale de Tunis, insisté sur les réformes engagées d'ores et déjà pour faire converger les efforts des divers départements impliqués dans les différentes actions relatives aux axes de travail politique, économique, social, culturel et autres.

C'est que sur certains dossiers, le ministère des Affaires étrangères est le chef de file mais travaille en étroite collaboration avec plusieurs autres ministères. «Le ministère des Affaires étrangères ne peut pas se substituer aux autres départements.

Nous avons eu la participation de plusieurs ministres et hauts responsables de différentes disciplines et ce en corrélation avec les dossiers à traiter et les défis à relever ensembles pour garantir la bonne coordination des efforts de toutes les parties prenantes», a indiqué M. Nabil Ammar. En effet, les différentes sessions de la conférence ont été marquées par la participation des ministres des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, des Finances, de l'Intérieur, de l'Industrie, de l'Energie et des Mines, de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique chargé du ministère des Affaires culturelles, du Tourisme.

Le président de l'Instance supérieure indépendante des élections (Isie) et le directeur général des affaires consulaires au sein du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger y ont également participé. Les différents responsables ont abordé, en fonction de leurs domaines de compétences, les priorités de leurs structures en ce qui concerne la coopération internationale et leurs attentes en termes de soutien, d'efforts et d'initiatives entreprises par les chefs de missions diplomatiques et consulaires.

Le but, selon M. Nabil Ammar est de concrétiser les objectifs sectoriels qui se complètent dans le cadre de la stratégie globale de l'Etat tunisien pour parvenir à la réalisation des objectifs nationaux et la protection des intérêts de la Tunisie et des Tunisiens à l'étranger. Le ministre a insisté sur la bonne communication et la coordination des différents intervenants afin d'être sur la même lancée et ainsi avoir une synchronisation parfaites des efforts. Dans ce sens, les différentes sessions ont été l'occasion de mener des discussions interactives entre les responsables gouvernementaux mentionnés et les chefs des missions diplomatiques et consulaires tunisiennes, ce qui a abouti à l'adoption d'un certain nombre de recommandations pratiques.

Sur un autre plan, le ministre des Affaires étrangères est revenu sur le devoir de faire l'évaluation des différentes coopérations existantes avec les autres pays et institutions internationales avec le même esprit d'égal à égal et ce pour garantir la préservation des droits de la Tunisie et sa souveraineté sur ses propres décisions. Ammar a souligné dans cette perspective l'impératif de croire en les potentialités de la Tunisie dans les différents domaines et sa capacité à relever les divers défis économiques, financiers, sociaux et autres.

«Avec la bonne planification, des stratégies claires, des réformes engagées, des excellentes ressources humaines existantes, et tout en comptant sur nos propres ressources, on pourra résoudre n'importe quel problème. Et d'ailleurs, ce qui est bien est que la Tunisie n'a pas de problème insoluble!», conclut-il