Tunisie: C3 / A deux semaines de l'entrée en lice Stadiste - Un été africain

En stage à Ain Draham depuis lundi dernier, le Stade Tunisien entame une phase cruciale de sa préparation qui devrait s'achever samedi prochain, fin dudit rassemblement. Par la suite, les choses sérieuses vont débuter pour Maher Kanzari et son groupe, avec les préparatifs du tour de chauffe de la C3 face au représentant du Soudan du Sud, puis, on l'espère, en enchaînant avec le second tour où les Bardolais risquent de croiser l'USM Alger de Nabil Maâloul.

Toutefois, au sortir d'une saison harassante mais quasi accomplie, le Stade se montre cependant relativement discret sur le mercato estival. Et si la crise financière, qui touche pratiquement tous les clubs tunisiens a forcément contribué à cette situation, le Stade doit tout de même se renforcer davantage après les départs de joueurs-clés tels que Khadhraoui, Ben Abda, Jouini et à un degré moindre Damergy et Atef Dkhili. Certes, volet flux entrants, Berrima, Ahmed Beji et Zghada ont débarqué.

Mais le détenteur de la Coupe de Tunisie doit maintenant se pencher sur les arrivées d'autres renforts, particulièrement en attaque. Ne pas se fier aux apparences toutefois. En coulisse, le Stade travaille sur de nombreux dossiers dans la discrétion. Aujourd'hui donc, l'objectif du club bardolais sera d'essayer de rester sur ce qu'il a fait la saison passée. Et avec un exécutif consciencieux et des responsables qui ne s'égarent pas, gageons que l'équipe aura fière allure, le moment voulu. Bref, au Stade, l'on préfère «refroidir» ceux qui rêvent de noms ronflants que de promettre la lune et de finir bredouilles à la fin. Ce fut la stratégie adoptée la saison passée avec le résultat que l'on connait.

Un club qui ne flambe pas

Après une saison dernière étincelante, le ST va donc devoir pousser vers le haut le curseur car il est désormais attendu. Dans cette optique, si le club se prépare sereinement à Ain Draham, et quitte à nous répéter, il devra aussi compenser une vague de départs. Pas évident certes en cette période précise mais l'exécutif s'active en ce sens. Toujours chapitre bureau directeur, rappelons tout de même que le Stade est l'un des rares «bons élèves» des instances, un club qui ne flambe quasiment jamais et qui ne dépense que ce qu'il a ! Résultat : si jusqu'à aujourd'hui, plusieurs clubs, dont des cadors, sont encore interdits de recrutements (ces interdictions seront levées d'ici peu cependant), le Stade ne fait pas partie de cette catégorie grâce à la sagesse de ses tenants et sa bonne gestion globale, en dépit du manque de ressources stables pour alimenter les caisses du club. A présent donc, renforcé ou pas, à l'avenir, le Stade devra coûte que coûte tenir le rythme aussi bien sur la scène continentale que nationale, et ce, même s'il doit aujourd'hui composer avec la gourmandise de clubs concurrents (le tandem Khadhraoui-Ben Abda parti au CA alors qu'Oumarou et Ndao sont aussi convoités sur la scène locale).

Pouvoir toujours compter sur un groupe homogène

Ce faisant, comme souligné ci-haut, si la cellule de recrutement du Stade doit donc faire face à cette cruelle réalité du marché, de nombreux dossiers sont, malgré tout, travaillés en coulisses avec des responsables tels que le directeur sportif, Jamel Limam, sur tous les fronts pour aider Maher Kanzari à dessiner son effectif version 2024-2025. Voilà donc de quoi rassurer les supporters. Dans certains cercles stadistes, on appréhendait et même redoutait la rentrée qui s'annonce riche en rendez-vous.

Dans l'obligation d'étoffer son effectif en vue de la saison prochaine, le Stade, comme tous les clubs de l'élite, se heurte forcément à une double problématique. Se renforcer en vue de la C3 et défendre son statut en L1. Toutefois, que les fans soient rassurés. La «méthode stadiste» est payante et les résultats ne sont pas dus au hasard mais récoltés après un travail collégial et des choix qui ont porté leurs fruits. Bref, il n'y a rien de mystérieux, le secret de la recette tient au fait que l'objectif est de pouvoir toujours compter sur un groupe homogène. Et même si la tâche du directeur sportif et de la cellule de recrutement s'annonçait et fut déjà ardue la saison passée. Compte tenu du contexte, elle l'est encore plus mais l'impossible n'est pas stadiste !