Le Tunisia Africa Business Council (Tabc) annonce le lancement d'un appel à candidatures pour les PME et start up tunisiennes, et ce, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet «Qawafel» (Reach Africa), financé par AFD et mis en oeuvre par «Expertise France». Dans le cadre de la première composante du projet «Qawafel», projet visant à soutenir le renforcement, la structuration et la valorisation de l'écosystème tunisien de l'internationalisation, contribuant à la visibilité de la Tunisie et l'émergence d'initiatives innovantes tunisiennes sur les marchés prioritaires du continent africain, Tabc a été sélectionnée pour accompagner des entreprises tunisiennes dans leurs opérations d'internationalisation et d'export vers les marchés cibles.

Créé en 2015, le Tabc a toujours oeuvré pour mettre en place différents outils et mécanismes d'accompagnement au profit des opérateurs économiques tunisiens afin de les aider à aller davantage vers l'Afrique. Parmi ces mécanismes, il y a les missions organisées et dont le nombre s'élève à 40, les forums, la participation aux salons, l'organisation de la septième conférence internationale « Financing Investment and Trade in Africa » (Fita), la mise en place de la plateforme BtoB... Ces mêmes outils seront également mis, entre autres, à la disposition des entreprises sélectionnées. Le projet « Qawafel » va, aussi, permettre d'apporter de nouveaux outils et mécanismes d'accompagnement innovants et efficaces.

Cinq secteurs choisis

Il est à rappeler que pour accompagner au mieux les entreprises tunisiennes, Tabc, à travers le projet « Tabc : Your House in Africa », ouvrira deux antennes à Dakar (Sénégal) et Kinshasa (RDC).

D'après le Tabc, ces implantations internationales « permettront aux entreprises sélectionnées et aux opérateurs économiques, en général, d'avoir une grande valeur ajoutée, une proximité de ces deux marchés, une concrétisation des affaires plus rapide, un accompagnement professionnel à l'implantation dans ces deux pays, une visibilité de leurs produits et services et un développement du «Made in Tunisia» à travers un showroom multifonctionnel ».

Cinq secteurs seront choisis par le projet « Qawafel », à savoir le BTP et services connexes, la santé et la pharmaceutique, l'enseignement supérieur, l'agroalimentaire et le numérique-technologique. Il s'agit, selon Tabc, « des secteurs les plus intéressants à développer en Afrique et où la Tunisie dispose d'un savoir et d'une expertise reconnus sur le continent ». Il faut, également, savoir que les 25 PME et start up qui seront sélectionnées bénéficieront d'une formation, d'un mentorat et d'un coaching individuel, d'un soutien et d'un accompagnement pour accéder au marché africain (Sénégal et RDC).

La première phase du projet consiste à sélectionner dans un premier temps 50 entreprises et start-up (en deuxième phase 25), des cinq secteurs ciblés par « Qawafel ». Le Tabc annonce dans ce sens : « Durant ce projet, nous allons plaidoyer et sensibiliser en faveur de l'internationalisation du savoir-faire tunisien dans les cinq secteurs économiques à fort potentiel de croissance vers l'Afrique et une attention particulière sera donnée aux nouvelles entreprises à fort potentiel et qui n'ont jamais fait d'opération d'export vers l'Afrique ». Il s'agit, d'après la même source, d'entreprises ou start up qui ont fait leurs preuves sur le marché local et qui ont un réel besoin d'accompagnement sur un marché extérieur qu'elles ne maîtrissent pas, à savoir le marché africain.

D'après Tunisia Africa Business Council, les objectifs et les priorités du projet « Tabc : Your House in Africa » consistent en le développement de l'export et l'internationalisation des entreprises et start up tunisiennes sur le marché africain, en s'ouvrant sur des opérateurs à fort potentiel et qui n'ont pas exporté en Afrique.

Une attention particulière sera donnée aux entreprises vertes et/ou dirigées par des femmes. Les PME et start-up désireuses de participer à cet accompagnement gratuit doivent satisfaire certaines conditions. Il faut que ces dernières soient des PME ou des start up tunisiennes qui n'ont pas exporté vers les marchés de l'Afrique subsaharienne. Elles doivent avoir au minimum deux ans d'existence. Pour ce qui est de leur taille, les PME doivent employer au minimum 5 personnes permanentes et les start up doivent avoir au moins un employé permanent. Il est impératif d'avoir fait un chiffre d'affaires sur le marché local et être détenteur d'un produit ou d'un service à fort potentiel de développement à l'international, et ce, en plus de la viabilité financière de l'entreprise.

Procédures à suivre

Pour postuler, il faut fournir une série de documents, à savoir un formulaire de candidature renseigné, une demande de candidature sous forme d'une note explicative sur les motivations et les raisons pour lesquelles l'entreprise postule, un organigramme de l'entreprise, un CV du responsable mentionné dans le formulaire, une copie du RNE et une copie de la patente. D'autres documents restent facultatifs comme le plan de développement à l'export et les certifications obtenues. La date limite des soumissions est fixée au jeudi 15 août 2024 à minuit, heure de Tunis. Les demandeurs peuvent transmettre leurs questions par voie électronique, au plus tard 10 jours avant la date limite de soumission.