Tunisie: JO-Paris 2024 - Jaouadi a manqué de souffle !

Alors qu'il a bien commencé la course du 800 NL en collant au peloton de tête, le nageur Ahmed Jaouadi a manqué de souffle dans les tout derniers mètres. Il a terminé quatrième à trois secondes du troisième au classement. Et c'est bien dommage.

La finale du 800m nage libre s'est déroulée hier devant un public très nombreux. Quelque 15 000 spectateurs ont assisté à cette finale à laquelle notre nageur, Ahmed Jaouadi, a pris part. Il a été aligné dans le couloir 5. Notre jeune nageur de 19 ans a bien commencé la course en collant au peloton de tête. Mais au fur et à mesure que la course avançait, Ahmed Jaouadi semblait avoir plus de difficultés à suivre le mouvement, manquant de souffle dans les tout derniers mètres. Il a, tout de même, terminé la course avec une très honorable quatrième place avec un temps de 7:42:83, à trois secondes du troisième, l'Italien Gregorio Paltrinieri, qui a réalisé un temps de 7: 39:38. Jaouadi aura une dernière chance à saisir, samedi au 1500m nage libre.

Slalom K1 hommes : Slim Jemai en demi-finales

Pour le kayakiste Slim Jemai, l'aventure parisienne se poursuit. Il a réussi, hier, à composter son billet pour les demi-finales du tournoi de slalom kayak monoplace hommes. Il s'est classé 17e à l'issue des premiers tours des séries. Pour composter son billet pour les demi-finales, Slim Jemai a, en effet, disputé deux tours. Au terme du premier tour, il s'est classé 19e, mais il a fait beaucoup mieux lors du deuxième tour en terminant à la 11e place, ce qui lui a permis, d'ailleurs, de terminer 17e sur l'ensemble des deux tours, sachant que les 20 premiers seulement disputeront les demi-finales. Les 20 kayakistes, dont Slim Jemai, se donnent rendezvous demain pour disputer ces demi-finales. A notre kayakiste de fournir plus d'efforts dans la perspective de mieux aborder la suite des épreuves et -- pourquoi pas -- viser une médaille olympique.

Tir à l'arc : Rihab El Walid éliminée

Pour l'archère Rihab El Walid, l'aventure olympique, est déjà finie et son séjour parisien a été de très courte durée puisqu'il s'est achevé hier. En effet, Rihab El Walid a été éliminée par la Chinoise Yang Xiaoli (3-7) lors des 32e de finale du tournoi individuel femmes de tir à l'arc. Elle termine le tour de classement à la 62e position sur 64 participantes. On espérait sans doute une meilleure prestation de la part de Rihab El Walid. Sauf que le talent et la volonté ne suffisent pas pour aspirer à aller loin et monter sur un podium olympique. Des moyens colossaux s'imposent dans le sport de haut niveau, toutes disciplines confondues. Des athlètes talentueux comme Rihab El Walid mérite

nt une meilleure attention pour qu'ils puissent s'exprimer pleinement lors des échéances internationales de grande envergure, les Jeux olympiques notamment. Le très haut niveau, c'est aussi une question de logistique et des moyens à mettre à disposition qui vont des conditions d'entraînement à l'encadrement personnalisé du sportif