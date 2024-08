Sénégal: Bassirou Diomaye Faye demande au gouvernement de renforcer les moyens des parcs nationaux

Dakar — Le président de la République a demandé aux ministres concernés de renforcer les moyens des services chargés de gérer les parcs nationaux et d'élaborer un rapport exhaustif sur le classement des forêts, parcs, réserves naturelles et aires marines protégées.

"Le président de la République a demandé [...] au Premier ministre et aux ministres chargés de l'Environnement et des Finances de veiller au renforcement de l'organisation et des moyens des services nationaux de gestion des parcs nationaux, des eaux et forêts, chasses et conservation des sols", lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi.

Bassirou Diomaye Faye "a invité le ministre de l'Environnement à faire un rapport exhaustif sur le classement des forêts, des parcs, réserves naturelles et aires marines protégées [se trouvant] sur l'étendue du territoire national".

M. Faye "a souligné la nécessité d'une étude approfondie sur les perspectives de gouvernance du littoral, au regard des occupations anarchiques révélées par les rapports déjà disponibles".

"Évoquant la question de la préservation de nos massifs forestiers et l'amélioration de la conservation de nos sites naturels, le chef de l'État a tenu à saluer la décision du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, réuni le 24 juillet 2024 à New Dehli, de retirer le parc national du Niokolo-Koba de la liste du patrimoine mondial en péril", rapporte le porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Njekk Sarré.

M. Sarré, également ministre de la Formation professionnelle, ajoute que le président de la République "a félicité le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, l'ambassadeur du Sénégal auprès de l'UNESCO, les agents des eaux et forêts, des parcs nationaux, les forces de défense et de sécurité pour le travail remarquable accompli pour préserver le patrimoine naturel" sénégalais.

"Le chef de l'État a demandé au ministre de l'Environnement de présenter les perspectives de développement des activités de l'Agence sénégalaise de reforestation et de la Grande Muraille verte, dans le contexte de la célébration de la Journée nationale de l'arbre prévue les 3 et 4 août 2024", poursuit le communiqué du Conseil des ministres.