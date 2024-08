Togo: Améliorer la gestion des risques

La Direction nationale du contrôle financier (DNCF) du ministère de l'Économie et des Finances (MEF) a organisé mercredi, avec l'appui technique et financier de l'Allemagne à travers le projet Bonne Gouvernance Financière / Good Financial Governance (GFG) mis en oeuvre par la GIZ, un atelier de validation du référentiel de contrôle destiné aux contrôleurs financiers du Togo.

Depuis quelques années, le Togo s'est engagé dans un vaste chantier de réformes en matière de gestion des finances publiques. Ce processus a été marqué par la transposition des directives de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), permettant la mise en oeuvre du budget programme dès janvier 2021. Cette réforme majeure a attribué aux ministres et aux présidents des institutions de la république le rôle d'ordonnateurs des dépenses du budget de leurs départements et institutions.

Cette nouvelle organisation requiert la délégation d'un contrôleur financier auprès de chaque ordonnateur, afin de faciliter les opérations financières et renforcer l'efficacité des dépenses publiques. Dans ce contexte, la DNCF a élargi ses missions classiques de contrôle de l'exécution des budgets de l'État et des collectivités territoriales pour inclure l'évaluation de la performance de l'exécution de la loi de finances.

L'adoption du référentiel de contrôle financier constitue une étape clé dans la modernisation des finances publiques togolaises. La mission d'élaboration de ce référentiel a débuté en octobre 2023 par un état des lieux des pratiques actuelles de contrôle des recettes et des dépenses publiques. Ces réflexions ont conduit à la création d'un outil de contrôle plus adapté aux nouvelles règles de gestion des finances publiques.

Le référentiel vise à alléger les procédures de contrôle et à mieux gérer les risques par les contrôleurs financiers. Il est indispensable pour la mise en oeuvre de pratiques innovantes, garantissant un contrôle efficace et moderne.

Un Atelier pour l'Adoption et la Mise en OEuvre

L'atelier de validation a réuni cent-quinze (115) participants provenant des administrations centrales et des collectivités territoriales. L'objectif de cette rencontre est d'examiner le contenu de l'outil et d'adopter les modalités de son utilisation.

Soutien de l'Allemagne à la Bonne Gouvernance Financière

L'Allemagne, à travers la GIZ, réaffirme son engagement à accompagner le Togo dans le renforcement de la bonne gouvernance financière. Cet appui vise l'amélioration durable de la gestion des finances publiques, essentielle pour assurer la croissance économique et le bien-être de la population.

La rencontre a été présidée par le directeur de Cabinet du ministre de l'Economie et des Finances, Akou Mawussé Adetou Afidenyigba.

La validation du référentiel de contrôle financier marque une avancée significative dans les réformes des finances publiques au Togo.

En optimisant les procédures de contrôle et en améliorant la gestion des risques, cet outil contribue à la modernisation et à l'efficacité des dépenses publiques, renforçant ainsi la bonne gouvernance et le développement socio-économique du pays.