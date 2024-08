Sénégal: Casamance - Un projet met le digital à la disposition des agriculteurs

Ziguinchor — Un projet de l'Agence nationale de conseil agricole et rural (ANCAR) portant sur l'utilisation du digital dans l'agriculture a été présenté mercredi à des producteurs des régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor (sud).

Le SDMo4SFI - "Sénégal Digital Market Oriented Initiative for Women Smallholders Farmers Economic Empowerment and Financial Inclusion - bénéficie d'un financement de près de 600 millions de francs CFA accordé par la Banque africaine de développement (BAD) à l'État du Sénégal.

Son financement provient du Fonds d'aide au secteur privé africain de la BAD. Il a été présenté aux bénéficiaires lors d'un atelier d'information des coopératives agricoles et des petits exploitants.

"Ce projet veut contribuer à promouvoir une croissance économique inclusive et durable, améliorer les conditions de vie des populations rurales", a expliqué la directrice de la recherche, du développement et des innovations à l'ANCAR, Fatimatou Binetou Hassadine Diouf.

Elle ajoute que "le projet vise aussi à augmenter durablement la production agricole, les emplois et les revenus des petits exploitants agricoles en milieu rural, les jeunes et les femmes notamment, en favorisant leur accès aux informations du marché".

Il s'agit des prix, des concurrents, des quantités disponibles et des opportunités.

Le SDMo4SFI va fournir aux agriculteurs bénéficiaires "toutes les autres informations utiles au développement de leurs activités", les bonnes pratiques culturales, les informations météorologiques et des techniques de lutte contre les maladies phytosanitaires, selon Mme Diouf.

Le projet va assurer la résilience des populations rurales et leur inclusion financière digitale, a-t-elle dit à l'ouverture de l'atelier d'information.

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture prendra part à la mise en oeuvre du projet, aux côtés du secteur privé et du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage.