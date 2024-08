Sénégal: La Senelec à coeur ouvert avec la presse sur son système de prépaiement Woyofal

Dakar — La Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec) a rencontré la presse, mercredi, pour échanger sur le système de tarification du Woyofal dans le but de lui permettre de diffuser les bonnes informations concernant cet outil.

Selon les responsables de la société, il s'agit de dissiper un certain nombre de malentendus et d'améliorer la compréhension et la communication sur le Woyofal.

Cette initiative vise aussi à "booster le taux de pénétration" du Woyofal en vue de sa généralisation.

"Cette rencontre marque le terme d'une série d'ateliers avec les associations des consommateurs, les membres du comité national de dialogue avec la clientèle et aujourd'hui avec la presse", a expliqué Tabara Ndoye Ba, directrice principale du service commercial.

La Senelec a introduit sur le marché sénégalais, en fin 2014, un système de prépaiement de l'électricité dénommé Woyofal, qui permet aux clients de mieux gérer leur consommation et leurs dépenses énergétiques.

"Nous avons essayé de vous montrer la différence entre le système classique et le système Woyofal, et le gain à travers des simulations", a indiqué Mme Ba.

D'après l'explication des experts de la Senelec, le Woyofal a plusieurs avantages, dont le fait qu'il induit un cycle de facturation mensuel.

%

La suppression de la troisième tranche, l'achat en fonction du budget de chaque ménage à partir de 1.000 francs CFA et surtout de la possibilité pour le consommateur de suivre sa consommation en électricité sont cités parmi les avantages du Woyofal.

À travers des cas pratiques, les experts de la Senelec ont montré quelques "astuces" pour permettre au consommateur d'économiser son budget de consommation.

"L'idée, c'est de partager et d'échanger pour qu'à la fin, vous puissiez éclairer les populations sur les initiatives de la Senelec et les actions entreprises pour le bien-être de la population", a souligné Mariétou Sèye, directrice communication et marketing à la société d'électricité.

Selon Mme Sèye, le Woyofal subit les conséquences d'une incompréhension à cause de son système de facturation.

"Le succès de notre communication passe inévitablement par vous", a-t-elle dit aux journalistes.

"Nous vous accueillons pour discuter et échanger sur les interrogations de la population et parler davantage de nos produits et services pour permettre à tout un chacun d'être nos ambassadeurs auprès du grand public", a fait savoir la directrice communication et marketing de la Senelec.

Le système prépayé Woyofal totalise 1.802.081 clients à la fin du mois d'avril 2024.