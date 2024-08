Sénégal: Accès aux produits contraceptifs - Un réseau plaide pour l'extension de l'offre dans les officines privées

L'extension de l'offre de services de planification familiale (PF) dans les officines privées, c'est le plaidoyer lancé mercredi lors d'un atelier intitulé mise en place d'un réseau des champions et alliés ayant pour cause les offres de la PF et identification des besoins préliminaires en renforcement de capacités, initié par le programme Action et Développement (ACDEV).

Le réseau des champions est convaincu qu'en Afrique de l'Ouest, les pharmacies du secteur privé peuvent jouer un rôle essentiel dans l'élargissement de l'accès aux produits contraceptifs et à l'information des populations. Toutefois, force est de constater que « ce canal est sous utilisé pour plusieurs raisons dont l'environnement juridique restrictif qui interdit aux pharmacies d'initier, d'administrer certains produits contraceptifs, y compris le DMPA-SC et l'implant », a-t-on regretté.

Mieux, le réseau souligne que « les politiques existantes de délégation des tâches n'incluent que très partiellement les pharmacies et leur personnel pour l'offre de service de planification familiale. »

C'est en ce sens qu'avec le financement de la fondation Bill et Melinda Gates, AcDev, en collaboration avec DKT International et le ministère de la santé et de l'action sociale à travers la direction de la santé de la mère et de l'enfant, compte poursuivre leurs efforts mutuels pour atteindre les objectifs fixés dans le projet intitulé « Développer les innovations en matière de planification familiale par le biais des pharmacies privées en Afrique de l'Ouest. En effet, ce projet soutiendra le développement d'un modèle de plaidoyer sur d'une large gamme de services de planification familiale dans les pharmacies privée en Afrique de l'Ouest francophone.