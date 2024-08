Sénégal: Le pays envisage la transplantation de cornée après le succès de la transplantation rénale

Après avoir franchi une étape importante avec la transplantation rénale, le Sénégal se prépare à entrer dans une nouvelle ère de la médecine avec la transplantation de cornée. Cette avancée permettra à de nombreuses personnes de recouvrer la vue. Le Conseil National de Transplantation (CNDT) a achevé la rédaction des textes législatifs et réglementaires nécessaires, et la banque de cornée est déjà construite. Il ne reste plus qu'à finaliser l'équipement pour commencer les interventions dans un avenir proche.

Le professeur Fary Ka, président du CNDT, a souligné lors d'une déclaration : « Tous les organes peuvent être transplantés. Il y a la transplantation de foie, et au Sénégal, de nombreuses personnes souffrent de maladies du foie. Il est crucial que la législation évolue pour permettre la transplantation de tous les organes, ce qui ne pose aucun problème. La greffe de cornée est déjà permise. Tous les textes législatifs et réglementaires, ainsi que l'encadrement juridique pour la greffe de cornée, ont été établis par le CNDT. Nous avons même une banque de cornée en cours d'équipement. Notre objectif est de lancer la greffe de cornée. »

Le professeur Ka ne compte pas s'arrêter là et évoque déjà d'autres projets ambitieux : « Ensuite, ce sera la greffe de moelle osseuse. Le centre est prêt à Dalal Jam et les textes sont en cours de validation. Le Sénégal est en train d'entrer dans une nouvelle ère de la médecine, celle des transplantations et des greffes de tissus. Nous espérons pouvoir réaliser la greffe de cornée très prochainement. Nous lançons un appel aux autorités pour qu'elles nous aident à finaliser l'équipement de la banque de cornée. »

Avec ces initiatives, le Sénégal s'apprête à franchir une nouvelle étape dans le domaine de la médecine, en se positionnant comme un acteur clé dans le domaine des transplantations et greffes d'organes en Afrique de l'Ouest.