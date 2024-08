Angola: L'inclusion productive avec des indicateurs positifs

Andulo (Angola) — Le volet de l'inclusion productive, qui fait partie du programme Kwenda, a couvert jusqu'à présent plus de 120 mille familles dans les provinces de Bié, Moxico, Huila et Cunene, avec des résultats positifs, car les bénéficiaires honorent leurs engagements.

Lancée en 2021, l'inclusion productive prévoit des actions dans les caisses communautaires de crédit, les banques de semences et l'élevage de petits animaux, et se développe, dans une première phase, dans les municipalités d'Andulo (Bié), Luau (Moxico), Cacula (Huila) et Curoca (Cunené).

Les bénéficiaires ont déjà commencé à rembourser l'argent et les produits reçus à titre de crédit à l'Institut de Développement Local (FAS).

Au niveau du programme Kwenda, il existe également des volets de Transferts Sociaux Monétaires et de Municipalisation de l'Action Sociale.

Mercredi, le directeur général du FAS, Belarmino Jelembi, a évalué le niveau d'engagement de certains bénéficiaires de la municipalité d'Andulo, dans le cadre des premières journées de réflexion sur le développement local, qui ont lieu ce jeudi, dans cette ville.

Dans le chapitre des caisses communautaires de crédit, par exemple, à Andulo, huit des 16 bénéficiaires du village de Bumba, dans la commune de Cassumbi, ont remboursé l'argent reçu en janvier de cette année.

Pour cette communauté, deux millions de kwanzas ont été déboursés, qui ont été investis individuellement dans les campagnes et dans les petites affaires individuelles.

A ce jour, les premiers créanciers ont remboursé 886 millions de kwanzas à la caisse communautaire.

Jeremias Fernando, qui travaille dans le secteur des transports, a indiqué avoir reçu un prêt de 180 mille kwanzas, qu'il a utilisé pour récupérer sa moto à trois roues.

Six mois plus tard, il a réussi à restituer 198 mille kwanzas, compte tenu des intérêts appliqués, et il a quand même obtenu un bénéfice de 280 mille kwanzas, que le jeune homme de 32 ans compte acheter une autre moto à deux-roues pour renforcer la flotte.

Un autre bénéficiaire, António Sicuete, qui a reçu le même montant qu'un prêt, a déclaré avoir investi dans la construction d'une petite industrie de moulin.

Aujourd'hui, il a également réussi à restituer 198 mille kwanzas et économisé 70 mille kwanzas de bénéfice, qu'il envisage d'investir dans l'achat de carburant pour l'industrie.

Un scénario similaire a été observé dans le village de Chiombo, où une cinquantaine de membres ont bénéficié du volet de multiplication des semences.

Dans cette communauté, le FAS a investi 400 kilogrammes de haricots. Jusqu'à présent, près d'une tonne et demie de nourriture a été récoltée.

Pour le haricot, le modèle de remboursement était un pour deux, ce qui a permis le développement de 912 kilogrammes du produit, soit plus 285 mille kwanzas, livrés par ceux qui n'étaient pas en mesure de multiplier les graines.

Dans une autre localité, dans le village de Lucuco, qui a bénéficié du volet 'élevage, un poste de quarantaine a été construit pour héberger les chèvres, avant d'être distribué aux créanciers.

Au total, il y a 108 animaux destinés à la reproduction et ensuite répartis entre 46 familles déjà enregistrées.

A l'occasion, le directeur général du FAS a indiqué qu'à ce jour, 54 caisses communautaires ont été créés dans le pays, dont huit à Andulo. Le capital initial varie entre deux et cinq millions de kwanzas.

Belarmino Jelembi a considéré la situation actuelle comme extraordinaire, car, au moment de son lancement, des doutes existaient sur la fidélité des bénéficiaires en matière de remboursement.

Quant à la banque de semences, il a indiqué qu'elle bénéficie déjà à plus de 80 villages dans les quatre provinces mentionnées ci-dessus.