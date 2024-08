Angola: JO - « Jouer avec la France sera un défi-Marcelina Kiala

Luanda — L'Angola affronte ce jeudi, à 15 heures, la France, au Stade Arène de Paris, pour le quatrième journée du tournoi de handball féminin des Jeux Olympiques, un match difficile en raison de la capacité sportive des hôtes, a déclaré ce mercredi, à Luanda, l'ancienne internationale Marcelina Kiala.

Se confiant à l'Angop, l'ancienne capitaine de l'équipe nationale a dit que l'histoire des affrontements entre les prétendants montre que la France, championne de l'édition 2020, organisée à Tokyo (Japon), est la favorite, mais que l'Angola se montre résilient et capable de surprendre.

Malrcelina Liala, qui a rejoint Dijon en 1999 en 1ère Ligue française, a mis en garde contre la rapidité et la concentration des adversaires, affirmant que les championnes d'Afrique devront faire mieux par rapport aux trois matchs déjà disputés pour battre leurs adversaires.

Cette année, l'Angola a perdu contre la France, 20-33, lors du deuxième et dernier match amical avant les Jeux Olympiques. En 2023, défaite 29-30 à la première journée (groupe D) du Championnat du monde, organisé par la Norvège, le Danemark et la Suède.

Cependant, les Angolaises ont battu les Françaises, hôtes, lors du Championnat du Monde 2007, 29-27.

Dans cette compétition, Marcelina Kiala était la troisième meilleure buteuse avec 72 buts, derrière l'Allemande Grit Jurack (85) et la Hongroise Anita Gorbicz (80).

Elle a indiqué qu'après trois matchs joués, la victoire contre l'Espagne (26-21), la défaite contre les Pays-Bas (31-34) et le nul contre la Hongrie (3-31), la fatigue pourrait entraver les objectifs de victoire de l'Angola, actuellement troisième du groupe B, avec trois points.

La France, leader isolée avec 6 points, reste invaincue avec des victoires face au Brésil (26-20), à la Hongrie (31-28) et aux Pays-Bas (32-28).

Contre le Brésil (samedi), à la fin de la phase initiale, Kiala estime que c'est un adversaire du même niveau que l'Angola, avec un handball similaire, et la rapidité en attaque et la solidité défensive pourraient être décisives pour un triomphe.

Selon la source de l'Angop, les remplacements effectués à la fin des matchs, comme ce fut le cas mardi lors du match nul de 31 buts contre la Hongrie, n'ont pas abouti à une meilleure performance de l'Angola.

Faire le moins d'erreurs défensives et offensives, éviter la perte de possession du ballon et l'efficacité dans le but peuvent conduire à la victoire, selon l'interlocutrice.

Pour elle, le secret d'une bonne performance au tournoi olympique est la capacité sportive de la gardienne Marta Alberto.

"La gardienne Marta Alberto a arrêté plus de 50% des tirs au but et lorsque cela arrive, il devient plus facile de gagner des matchs", a-t-elle réitéré.

Né à Luanda, le 9 novembre 1979 (45 ans), l'ancienne handballeuse est considérée comme une icône du handball angolais et africain, ayant participé à deux éditions des Jeux Olympiques, notamment Sydney 2000 et Londres 2012.

Parmi les titres remportés, on compte sept Championnats d'Afrique des Nations (CAN), 13 Ligues africaines de clubs champions et 15 Championnats nationaux.

Membre de l'Association des athlètes olympiques angolais, du Comité olympique angolais et de l'Association angolaise de la femme et du sport, Marcelina Kiala a pris sa retraite sportive en février 2014.