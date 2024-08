Angola: Le Parlement réaffirme la défense des politiques en faveur des femmes

Luanda — La présidente de l'Assemblée Nationale, Carolina Cerqueira, a réaffirmé mercredi la nécessité pour le corps législatif de continuer à préconiser, dans le cadre de l'évaluation du Budget Général de l'État (OGE), plus de ressources pour des programmes et des actions visant à concrétisation des politiques de promotion des femmes.

Intervenant à l'ouverture de l'atelier promu par le Groupe des femmes parlementaires, en allusion à la Journée de la femme africaine, qui se commémore ce mercredi, elle a défendu un budget sensible au genre qui profite aux communautés, répondant aux besoins des familles qui sont le noyau principal de la société.

Le leader du Parlement angolais a rappelé que le programme d'autonomisation des filles se concentre sur la prévention et la récupération des filles et des adolescentes, en particulier celles des zones rurales, en les prévenant des problèmes sociaux tels que l'abandon scolaire, les grossesses précoces, l'éducation sexuelle et la santé reproductive.

Elle a reconnu que les instruments de politique publique sont des outils fondamentaux pour promouvoir et protéger les droits des femmes, accroître l'engagement de la société dans la mise en oeuvre de programmes visant à transformer les droits à l'égalité sur la base d'une approche de plus en plus interventionniste envers les femmes et d'une plus grande inclusion sociale et participation à la bonne gouvernance.

%

Carolina Cerqueira a souligné qu'une autonomisation durable ne sera possible que grâce au libre accès à la formation, aux nouvelles technologies et aux techniques modernes de production, de transformation et de commercialisation des biens.

Elle comprend que l'investissement dans l'éducation est la mesure et la politique la plus appropriée pour surmonter naturellement les obstacles à l'inclusion sociale et garantir le développement des compétences et l'autonomisation des femmes.

A l'occasion, elle a souligné l'engagement du Parlement dans la promotion et la défense des droits de la femme, ainsi que sa pleine disponibilité à soutenir les initiatives politiques et législatives visant à valoriser davantage les capacités des femmes angolaises et africaines.

Carolina Cerqueira a révélé qu'au niveau de la Communauté des pays de développement de l'Afrique australe (SADC), le secteur de l'éducation et du développement des compétences est confronté à des défis communs, avec l'accent sur l'accès inégal aux groupes défavorisés et l'inefficacité des politiques d'éducation et de formation.

Pour elle, investir dans la femme africaine « c'est investir dans l'avenir et le développement durable du continent, dans la paix, le dialogue et la tolérance ».

Dans toute l'Afrique, les femmes célèbrent l'institutionnalisation du 31 juillet, journée dédiée à la femme africaine, pour son rôle prépondérant dans la préservation et la transmission des valeurs civiques et morales et dans le renforcement de la cohésion et des unités familiales, en tant que noyau fondamental de la société.