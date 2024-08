Gabon: Mission de contrôle des installations électriques à Port-Gentil

Dans le cadre de ses missions régaliennes, l'Agence de Régulation du Secteur de l'Eau potable et de l'Energie Electrique (ARSEE) a diligenté une mission de contrôle des installations de fourniture d'électricité et de l'agence commerciale de Port-Gentil du 29 au 30 juillet 2024.

Il faut toucher du doigt les réalités du terrain. Cette mission a été effectuée par une équipe technique sous la supervision du Président du Conseil d'Administration et du Directeur Général. Elle cette avait pour objectif, de de s'assurer du respect par les opérateurs de leurs obligations légales en l'occurrence la Société d'Energie et d'Eau du Gabon (SEEG) et la Société du Patrimoine (SP). Il ressort les éléments suivants :

.Le parc de production électrique de la SEEG est exploité à la limite de rupture ;

.La puissance n'est pas garantie pour satisfaire la demande ;

.Le manque de synergie des investissements entre la SP et la SEEG

Après les civilités d'usage au Délégué Spécial de Port-Gentil, le général Rizogo Rousselot, les Régulateurs se sont déployés sur le terrain et ont constaté non seulement que le parc de production électrique de la SEEG est exploité à la limite de rupture, mais aussi que la puissance n'est pas garantie pour satisfaire la demande de cette localité et de ses environs.

Aussi, ont-ils relevé le manque de synergie des investissements de la Société du Patrimoine et de la SEEG, toutes les deux chargées de la production, du transport, de la distribution de l'énergie électrique, de l'eau potable.

Au terme de la mission et afin d'assurer de façon permanente, continue et régulière la fourniture d'énergie électrique aux usagers dans cette localité, les Régulateurs ont recommandé que les deux opérateurs de travailler en synergie, le respect des programmes d'entretien et de renouvellement des équipements par les opérateurs et le lancement de la phase 2 du projet de centrale thermique du Cap Lopez (+50MW).

Enfin, ils ont estimé que pour limiter l'impact du déficit de puissance et le risque de blackout, il serait envisageable une solution transitoire en louant les moyens de production pour une durée de 5 ans avec des conséquences importantes en termes de coûts.

Les principaux fournisseurs d'eau et d'électricité à Port Gentil sont la SEEG et la Société de Patrimoine. En janvier 2022, l'Etat gabonais a procédé à la signature d'un nouveau contrat de concession de service public de production, de transport et de distribution d'eau potable et d'énergie électrique avec la SEEG.