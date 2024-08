Maroc: Politique de l'eau - La mutualisation des efforts et l'innovation, clé de voûte pour la mise en oeuvre des Hautes orientations Royales (Expert)

Casablanca — La mutualisation des efforts, la vigilance, l'innovation et la bonne gouvernance des ressources hydriques sont la clé de voûte pour la mise en oeuvre des Hautes orientations contenues dans le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, adressé à la Nation à l'occasion de la Fête du Trône, a souligné Mohamed Jalil, expert en climat et ressources en eau.

M. Jalil a ainsi souligné l'importance de multiplier les efforts pour faire face aux défis posés par le stress hydrique, précisant que cela nécessite notamment l'amélioration des infrastructures hydriques et la mise en oeuvre de politiques efficaces pour la gestion durable des ressources en eau.

Il s'agit également de maintenir une grande vigilance étant donné que le contexte et les données changent constamment, a-t-il indiqué dans une déclaration à la MAP. "La vigilance implique en particulier la surveillance continue des ressources en eau, l'anticipation et la mise en place de systèmes d'alerte précoce", a-t-il dit.

SM le Roi a fait appel également à l'innovation, autre volet stratégique et particulièrement crucial pour développer de nouvelles technologies et pratiques qui permettront de gérer efficacement les ressources en eau, a expliqué M. Jalil, secrétaire général de la Fédération marocaine du conseil et de l'ingénierie (FMCI).

Il est question aussi de la gouvernance, a-t-il relevé, pour une coordination optimale entre les différents intervenants concernés par la gestion des ressources hydriques, minimisant ainsi les gaspillages et maximisant l'efficacité des politiques mises en place.

S'agissant des leviers de la politique nationale de l'eau, M. Jalil a indiqué que le renouvellement des leviers s'impose car les paradigmes et les données socio-économiques et démographiques ont changé et le contexte dans lequel nous avons élaboré la politique de l'eau à l'aube de l'indépendance n'est plus le même et à cela s'ajoutent les défis imposés aujourd'hui par le changement climatique.