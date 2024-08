Maroc: 7è programme DigiGirlz - Trois projets sur 'Climate smart cities' récompensés

Rabat — Trois projets abordant des défis critiques liés aux villes intelligentes et écologiques (Climate smart cities) ont été récompensés, mercredi à Rabat, à l'occasion de la clôture de la 7ème édition du programme de mentorat DigiGirlz.

Ces projets ont présenté des solutions innovantes dans les domaines des STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques).

Ainsi, le premier prix a été décerné au projet "قطرö - DMP AUI 2" (goutte) de l'université Al Akhawayn (AUI) qui vise à répondre aux défis de la pénurie d'eau et des pratiques inefficaces dans les ménages marocains.

L'équipe du projet a développé une solution sous forme d'une application mobile de surveillance et de conservation de l'eau qui permettra aux citoyens marocains de suivre, gérer et conserver leur consommation d'eau de manière efficace.

Le deuxième prix est revenu au projet "BusTrackr" de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) de Fès. Ce projet propose un service permettant de suivre les bus dans la ville de Fès et de fournir aux utilisateurs un positionnement en temps réel, ainsi que le paiement en ligne des cartes de bus, en plus de nombreuses autres fonctionnalités.

Quant au 3ème prix, il a été attribué au projet "NadifTech" de l'Ecole normale supérieure de l'enseignement technique (ENSET) qui porte sur la gestion des déchets en commençant par la sensibilisation des communautés et leur connexion à des poubelles intelligentes via une application mobile.

Le jury de cette édition a eu également un coup de coeur pour le projet Suntrix, un système de maintenance des panneaux solaires à la pointe de la technologie. Il s'agit de drones équipés de caméras infrarouges et IA détectant les points chauds et la poussière et déclenchant des robots spécialisés pour nettoyer et refroidir les panneaux.

Avec un suivi en temps réel via cette application mobile et des ressources complètes sur son site web, Suntrix offre une solution durable pour améliorer l'efficacité énergétique et prolonger la durée de vie des panneaux solaires.

Dans une déclaration à la presse, l'ambassadeur des Etats Unis au Maroc, Puneet Talwar, s'est félicité de l'impact énorme de ce programme et du travail extraordinaire accompli par des filles "inspirantes" et passionnées.

Et de relever que le travail des filles bénéficiaires de ce programme a porté sur des défis du monde réel dont le changement climatique qui est le problème le plus important de l'heure actuelle.

"Ce que je vois ici me donne de l'espoir pour l'avenir, car il s'agit de l'un des problèmes les plus difficiles auxquels l'humanité est confrontée", s'est réjoui le diplomate américain, soulignant l'importance de l'implication de tous pour faire face à cette problématique et de la nécessité de tirer parti du potentiel des talents locaux.

Pour sa part, le président de l'Association Anoual, Ilyass Benarouia, a indiqué dans une déclaration à la MAP, que le programme, lancé en 2016, vise à développer les compétences des jeunes filles en matière de STEM, d'innovation sociale et de leadership.

M. Benarouia a souligné que "cette année, le programme a réuni 600 lycéennes et 300 étudiantes qui ont travaillé durant toute l'année sur des problématiques liées à leurs villes, notamment la gestion des déchets et du transport, relevant que ces jeunes ont développé des solutions technologiques qui visent à résoudre ces problématiques de manière innovante.

Organisée les 30 et 31 juillet par l'Association Anoual en collaboration avec l'ambassade des États-Unis au Maroc, cette édition a rassemblé 180 mentors de plus de 60 villes marocaines pour des sessions inspirantes et un atelier STEM animé par des experts.

Cette édition a été ainsi l'occasion de célébrer une étape importante dans l'autonomisation des jeunes filles âgées de 15 à 18 ans dans les domaines des STEM.

Le programme de mentorat DigiGirlz a été organisé et implémenté par l'Association Anoual, une association, fondée en 2005 par de jeunes activistes visionnaires, visant à autonomiser de jeunes leaders par l'innovation sociale et l'entrepreneuriat.

À ce jour, plus de 3.000 filles de 12 régions du Maroc ont participé au programme de mentorat DigiGirlz, permettant la création et le développement de plus de 400 projets ayant un impact positif sur les communautés à l'échelle nationale.