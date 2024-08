Sénégal: Sédhiou - Résultats définitifs du BFEM évalués à 78,40% pour les 5.757 candidats une chute de 8,12%, comparé à l'année dernière !

Le bureau des examens et concours de l'inspection d'académie de Sédhiou a rendu public les résultats définitifs du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) au titre de la session de juillet 2024.

Ceux-ci donnent une réalisation de 78,4% contre 87,12% l'année dernière soit une contre-performance de 8,12%. Ces statistiques cachent bien des disparités avec certains centres qui ont réalisé de bons scores à l'exemple de Djirédji qui a fait un taux de cent pour cent de réussite à l'issue des deux tours de l'examen.

Au titre de la session de juillet 2024 du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) pour la région de Sédhiou, 5.757 candidats étaient sur la ligne de départ et répartis dans 67 centres et autant de jurys. A l'issue de l'examen, 4.514 sont déclarés admis soit un taux de 78,40% de réussite dont 39,69% de garçons et 38,71% de filles, si l'on en croit le bureau des examens et concours de l'inspection d'académie de Sédhiou.

Ces performances sont en deçà de celles de l'année dernière avec une chute de 8,7%, selon toujours le bureau des examens et concours de l'IA de Sédhiou. Il importe de relever que le centre de Djirédji qui avait présenté 84 candidats a réalisé un taux de 100% de réussite à la grande satisfaction du principal de l'établissement Oumar Sall : « le centre a présenté 84 candidats qui ont effectivement composé.

Et à l'issue des deux tours, les 84 ont été déclarés admis. C'est le fruit de la proximité, l'encadrement et la remédiation et les révisions des derniers jours grâce à la disponibilité du corps professoral. C'est donc un travail d'équipe y compris les élèves et l'association des parents. C'est le lieu de remercier toute la communauté, les autorités, à savoir le chef de ville, le maire de Djirédji Mamadou Lamine Diawara entre autres.

Je souhaite plein succès à tous les heureux élus et encourage leurs camarades des autres établissements», dit-il. A signaler que l'administration des épreuves s'est déroulée dans de bonnes conditions, selon l'inspecteur d'académie de Sédhiou Papa Gorgui N'diaye et sans désagréments majeurs et ce, malgré les intempéries en cette saison bien pluvieuse dans le sud du pays.