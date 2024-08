Ile Maurice: Le Maurice Stratégie Board Bill voté avec amendement

Mardi, le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, a présenté en deuxième lecture au Parlement le projet de loi qui vise à remplacer Maurice Stratégie Co Ltd par une nouvelle entité dénommée Maurice Stratégie Board. Après des débats, cette loi qui propose une nouvelle stratégie pour le développement économique du pays a été votée après que le ministre y a apporté un amendement.

Dans sa présentation, le ministre a expliqué que la nouvelle entité, Maurice Stratégie Board, aura pour principales tâches de soutenir le gouvernement dans le développement de plans et stratégies à court et long termes, de réaliser des recherches économiques, d'analyser les politiques en place, d'animer des débats publics sur les questions sociales, économiques et environnementales et d'évaluer les politiques gouvernementales. De plus, elle sera responsable de fournir des perspectives stratégiques aux organismes publics et de mener des études pour préparer des réformes tout en cherchant à y intégrer des expériences internationales pertinentes.

Pour accomplir sa mission, Maurice Stratégie Board pourra former des sous-comités et commissions pour l'assister et la conseiller, tout en sollicitant des informations auprès des agences publiques. Son conseil d'administration sera présidé par le Financial Secretary et inclura les Deputy Financial Secretaries, un représentant du bureau du Premier ministre, le Chief Executive Officer (CEO) de l'Economic Development Board (EDB), le Director of Statistics Mauritius ainsi que des représentants de la Banque de Maurice, de la Mauritius Revenue Authority et du secteur privé comme membres. Des sanctions sont prévues en cas d'infractions, avec des amendes allant jusqu'à Rs 500 000 et des peines de prison pouvant atteindre cinq ans pour fausses déclarations.

Dans ce contexte, le leader de l'opposition, Arvin Boolell, a critiqué le projet de loi car ce changement proposé par le gouvernement pourrait entraîner un gaspillage de ressources publiques qui auraient dû être utilisées pour renforcer les institutions existantes plutôt que de créer de nouvelles structures.

Le député du MMM, Reza Uteem, a exprimé son opposition à ce projet de loi en se demandant pourquoi le gouvernement vient avec cette nouvelle stratégie à la veille des élections générales. «Pourquoi maintenant ? Pendant dix ans la stratégie du gouvernement n'a été que de taxer la population et de contracter des dettes. N'est-ce pas un aveu de taille quand le ministre des Finances vient avec ce projet de loi ?» s'est-il demandé.

Le député mauve a rappelé comment, en 2015, le gouvernement fraîchement élu était venu avec la Vision 2030 pour un deuxième miracle économique, mais cela a été un échec. Il estime qu'avec la nouvelle entité, cela signifie que l'EDB a échoué dans sa mission. Cela, faute des personnes qualifiées et par manque de ressources. Reza Uteem estime que le ministre des Finances pourrait caser des personnes de son choix avec des salaires élevés dans cette nouvelle entité.

Le ministre Sunil Bholah et le député MSM Kenny Dhunoo sont intervenus sur le projet de loi et estiment que la nouvelle entité vise surtout à donner un nouveau souffle à la stratégie du développement économique du pays.

Résumant les débats, le ministre des Finances a fait ressortir que Maurice Stratégie Board remplace Maurice Stratégie Co Limited, qui existe depuis mars 2023 et a fait ses preuves. Il a affirmé que le Maurice Stratégie Advisory Council sera composé de personnes qui ont des compétences dans leur poste respectif. Il a rappelé que la nouvelle identité a bénéficié de l'expertise de l'Agence française de développement et que son modèle est basé sur ce qui existe en France, en Belgique et aux Pays-Bas.