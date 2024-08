Ile Maurice: Feuillet s'incline au premier tour

En lice hier, mercredi 31 août, dans le tournoi des -90 kg, notre compatriote Rémi Feuillet a été éliminé après un unique combat.

Il s'est incliné face à l'Estonien Kristopher Klen Kaljulaid. Ce, après 11 secondes de lutte durant le golden score. C'est un troisième shido (Ndlr : pénalité) qui a causé son élimination. Rémi Feuillet et son adversaire en avaient chacun deux au terme du temps réglementaire.

Le Mauricien aurait, aux yeux de l'arbitre, utilisé une technique interdite par les règlements. Mais, le Directeur technique national (DTN), Gabriel Sapta, qui l'a coaché durant le duel, ne partage pas cette décision. «Pour moi, il n'y a clairement pas shido sur l'action de Rémi. Je crois, donc, que c'est l'arbitrage qui a déci- dé de mettre fin à l'aventure de Rémi.»

Gabriel Sapta affirme que Rémi Feuillet a maîtrisé le match. «L'adversaire n'a rien fait. Sauf quelques techniques, dont l'une fut pénalisée. Il l'a toutefois répétée, mais sans se faire pénaliser encore pour autant. C'est vraiment insensé.»

"Un peu triste"

Pour lui, Rémi a fait ce qu'il devait faire. «Il est, bien évidemment un peu triste. Et c'est compréhensible, surtout quand on perd dans les circonstances où il a perdu. Je suis content de ce qu'il a démontré, surtout que sa préparation a été quelque peu altérée à cause des douleurs au dos. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a évité les stages et que l'on s'est concentré sur un programme plus léger, adapté à sa condition.»

Rémi Feuillet n'aura, donc, pas réalisé son souhait de s'améliorer par rapport à Tokyo, trois années de cela où il avait quitté la compétition au 1er tour également.

C'est la déception du côté de Rémi Feuillet.