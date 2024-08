Afrique: Il a été dit que la modernisation chinoise est une grande opportunité pour l'Éthiopie et le continent

<strong>Addis Abeba, le — La réussite remarquable de la modernisation chinoise est une grande opportunité pour l'Éthiopie et l'Afrique de réaliser une nouvelle perspective de succès plus brillante, selon le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine en Éthiopie, Shen Qinmin.

L'ambassade de Chine à Addis-Abeba a célébré le 97e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire de libération (APL) en présence de l'ancien président éthiopien, Mulatu Teshome, des officiers supérieurs de l'armée éthiopienne, de l'attaché militaire du corps diplomatique et d'autres invités de divers pays.

A l'occasion, le chargé d'affaires a prononcé un discours mettant en lumière l'histoire glorieuse de l'Armée populaire de libération sous la direction du Parti communiste chinois.

Il a déclaré que l'armée chinoise a toujours été une force puissante pour la paix mondiale et a souligné les initiatives mondiales de développement, de sécurité et de civilisation proposées par le président Xi Jinping qui ont fourni des voies réalisables et un soutien solide pour la construction d'une communauté de destin pour l'humanité.

Le chargé d'affaires a exprimé l'engagement de la Chine à renforcer sa coopération bilatérale et multilatérale avec l'Éthiopie et l'Afrique dans son ensemble sur la voie de la modernisation et d'un meilleur avenir commun.

%

Il a réaffirmé que la Chine continuera à travailler avec l'Éthiopie et l'Afrique dans son ensemble pour promouvoir une communauté de destin de haut niveau sur leur voie respective de modernisation.

L'attaché de défense de l'ambassade de Chine en Éthiopie, le colonel Liu Zhaofeng, a pour sa part déclaré que l'armée chinoise continuerait à honorer son engagement sincère à préserver la paix et à renforcer la coopération avec l'Éthiopie en faisant progresser les relations entre les deux forces armées vers de nouveaux sommets.

Mulatu Teshome, a pour sa part adressé ses chaleureuses félicitations à l'occasion de la Journée de l'armée chinoise, soulignant les contributions de la Chine à la promotion du développement, de la paix et de la sécurité mondiales dans l'esprit d'un avenir commun pour l'humanité.

L'ambassadeur Mulatu a dévoilé : « L'Armée populaire de libération chinoise est fermement engagée à maintenir et à sauvegarder la paix mondiale et la sécurité internationale en jouant le rôle de narrateur de la construction d'une communauté de destin pour l'humanité. »

La Chine et l'Éthiopie sont des amis et des partenaires de longue date qui avancent sur la voie du développement, a-t-il ajouté, notant que le partenariat de coopération stratégique entre l'Éthiopie et la Chine montre clairement à quel point les deux pays sont des amis proches.