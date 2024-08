Afrique: 7e session ordinaire du Cts de l'Union africaine - Aamfi salue la décision des ministres des Finances et des Gouverneurs

L'Alliance des institutions financières multilatérales africaines (Aamfi) a tenu la troisième réunion de son Conseil des gouverneurs en marge de la réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine, qui s'est tenue à Accra, au Ghana, au cours de laquelle elle s'est félicitée de l'approbation de

l'Alliance par les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales de l'Union africaine (Ua) lors de la 7e session ordinaire du Comité technique spécialisé (Cts) de l'Union africaine sur les finances, les affaires monétaires, la planification économique et l'intégration, qui s'est tenue à Tunis, en Tunisie.

Selon un communiqué de presse, la déclaration et les décisions ministérielles du Cts reflètent le rôle central des institutions financières multilatérales africaines (Aifma) dans l'architecture financière du continent. L'Aamfi a reçu un fort soutien de la réunion et a été reconnue par le Comité technique spécialisé comme étant essentielle au renforcement du cadre financier continental et à l'avancement de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Les ministres et les gouverneurs des banques centrales ont réaffirmé le rôle vital des institutions financières multilatérales africaines dans le développement du continent et se sont engagés à renforcer le capital et les notations de crédit des Aifm afin de mobiliser les financements essentiels à la croissance de l'Afrique.

%

Les ministres et les gouverneurs des banques centrales ont exprimé leur inquiétude quant aux récents rapports remettant en cause le statut de créancier privilégié (Pcs) des A-imf, soulignant l'importance de ce statut dans les relations avec les agences de notation et la sécurisation du financement du développement. La déclaration ministérielle affirme l'importance des droits conférés aux A-mf par les gouvernements africains, y compris le statut de créancier privilégié (Pcs), qui est crucial pour réduire les coûts d'emprunt et approfondir les marchés de capitaux.

Les ministres et les gouverneurs des banques centrales ont exhorté les États membres de l'UA à maintenir leurs engagements envers les Aimf et à respecter leurs obligations conventionnelles. Ils ont également recommandé que l'Assemblée de l'UA donne mandat à la Commission de l'Union africaine (CUA) de collaborer avec l'Aifm pour engager les principales parties prenantes, y compris le G20. Les ministres ont réaffirmé leur engagement à mettre rapidement en place les institutions financières de l'Union africaine, notamment l'Institut monétaire africain (Ima) et le Mécanisme africain de stabilité financière (Mafs).

Le Conseil des gouverneurs de l'Aifm a noté que l'Alliance illustre l'approche innovante de l'Afrique pour combler les déficits de financement et assurer un développement durable.