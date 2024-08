Sénégal: Accidents de la route, protection des forêts et du littoral - Les ordres de Diomaye à son gouvernement

En Conseil des ministres d'hier, mercredi 31 juillet 2024, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a donné des instructions pour freiner les accidents de la route, protéger les forêts et trouver des solutions à l'accaparement du littoral.

Face à la recrudescence constatée des accidents de la route, le Chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye a demandé au Premier ministre, Ousmane Sonko, en Conseil des ministres d'hier, mercredi 31 juillet 2024, de tenir, dans les meilleurs délais, une réunion interministérielle restreinte d'évaluation des mesures de prévention et de sécurité routières en perspective des prochains évènements religieux : Grand Magal de Touba, Maouloud entre autres.

Le Premier ministre a informé le Conseil de l'organisation, la semaine prochaine, d'une réunion du Comité interministériel sur la sécurité routière. Elle sera consacrée, d'une part, à l'évaluation de l'état de mise en oeuvre des mesures maintes fois arrêtées à chaque succession d'accidents meurtriers et, d'autre part, aux résolutions fermes à prendre pour mettre un terme au laxisme noté en la matière, alors que les facteurs à l'origine de ces accidents sont suffisamment documentés et maitrisables.

ACCÉLÉRER L'ACTUALISATION CONVERGENTE DES LETTRES DE POLITIQUE SECTORIELLE EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET DE FORMATION

Dans un autre registre, s'appuyant sur les données démographiques officielles issues du 5ème Recensement général de la Population et de l'Habitat, le président Bassirou Diomaye Faye a demandé au Premier ministre et aux ministres en charge de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et du Plan, d'accélérer l'actualisation convergente des Lettres de politique sectorielle en matière d'éducation et de formation.

Cette revue prospective, indispensable et urgente permettra d'améliorer la gouvernance et les performances du système éducatif national en termes de résultats scolaires, d’efficacité, d'efficience, de qualité et de carrière des agents mais également de rationaliser ses mécanismes de financement endogènes.

Dans cette perspective, il a rappelé au Premier ministre et aux ministres concernés, la nécessité d'une maîtrise stratégique des projets de construction et d'équipement scolaires dans des localités bien ciblées ainsi que des recrutements d'enseignants dans les différentes matières afin de promouvoir un Sénégal juste dans la répartition de l'offre éducative.

Sur le même chapitre, le Chef de l'Etat a indiqué l'importance de la montée en puissance de la digitalisation du système éducatif, des disciplines scientifiques et technologiques ainsi que de la formation professionnelle adaptée pour renforcer la qualité et la valorisation du capital humain national sur le marché du travail. Il a rappelé que notre souveraineté repose notamment sur le renforcement de l'éducation civique, le développement de nos langues nationales, la connaissance véritable de notre histoire et de nos valeurs de civilisation ainsi que la valorisation de notre culture dans le système éducatif.

Aussi le président de la République a-t-il demandé, dans le même esprit, au ministre de l'Éducation nationale de relancer, avec tous les acteurs impliqués, les politiques d'alphabétisation et de promotion de nos langues nationales codifiées à travers une organisation reformée de la Semaine nationale de l'Alphabétisation et de l'École de base qui devrait évoluer vers un mois dédié. Enfin, il a indiqué au ministre de l'Éducation nationale l'impératif de renforcer, avec toutes les parties prenantes, l'éducation religieuse dans le système scolaire et d'accentuer la mise en œuvre du programme de modernisation des Daaras.

MASSIFS FORESTIERS ET LITTORAL : DIOMAYE INSTRUIT SES HOMMES

Après avoir salué la décision de sortir le parc national du Nioko-Kaba des zones menacées par l'UNESCO, le président Bassirou Diomaye Faye, a demandé au Premier ministre et aux ministres en charge de l'Environnement et des Finances de veiller au renforcement de l'organisation et des moyens des Services nationaux de gestion des Parcs nationaux et des Eaux et Forêts, Chasses et Conservation des Sols. Il a invité le ministre de l'Environnement à faire un rapport exhaustif sur le classement des forêts, des parcs, réserves naturelles et aires marines protégées sur l'étendue du territoire national.

Par ailleurs, il a souligné la nécessité d'une étude approfondie sur les perspectives de gouvernance du littoral, au regard des occupations anarchiques révélées par les rapports déjà disponibles. Les perspectives de développement des activités de l'Agence sénégalaise de Reforestation et de la Grande Muraille verte dans le contexte de la célébration de la Journée nationale de l'Arbre, prévue les 3 et 4 août 2024, ont été demandées par le chef de l'Exécutif.

Le président de la République a également donné des instructions pour l'accélération du Programme de modernisation de l'administration pénitentiaire en termes d'infrastructures à édifier et/ou à réhabiliter, de personnels à former et à recruter, et de préparation à la réinsertion sociale des détenus, sans occulter l'urgence d'accentuer l'application de mesures de prévention et de lutte contre la torture et de veiller à l'amélioration continue de la situation carcérale faisant référence aux violences exceptionnelles relevées ces dernières années.