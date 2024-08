Le Responsable des Relations Publiques (PRO) du Parti Démocratique Uni (UDP) de la Région de North Bank (NBR), Mr Karamo Njie, a appelé à la destitution du président Adama Barrow, affirmant qu'il n'est pas apte à diriger ce pays, tandis que le Secrétaire aux Médias et à la Communication du Parti Populaire National (NPP), Mr Sulayman Camara, a défendu les commentaires du Président (Barrow) contre Ousainu Darboe de l'UDP, affirmant que l'interprétation des remarques du président est non seulement incorrecte, mais également trompeuse.

Les commentaires du duo font suite aux récentes attaques du président Barrow, qui a exprimé son désir de voir le leader du Parti Démocratique Uni (UDP), Mr Ousainu Darboe, mourir avant qu'il ne quitte la présidence - des propos qui ont suscité une condamnation générale.

Dans sa réponse au Président Barrow, Mr Njie a déclaré : « Les propos du président Barrow à l'encontre du leader de l'opposition, l'avocat de renom, Maître Ousainu Darboe, constituent une menace pour la démocratie en Gambie. »

« De nombreux sujets nécessitent une attention urgente, mais le gouvernement d'Adama Barrow est silencieux sur ces questions d'intérêt général pour le pays. »

« Des sujets tels que la toxicomanie, le prix élevé des produits alimentaires de base, le taux de criminalité, le manque d'opportunités d'emploi pour les jeunes, la corruption dans tous les secteurs du gouvernement et autres sont des thèmes auxquels le président devrait donner toute son attention afin de trouver une solution plutôt que de lancer des attaques verbales contre les leaders du Parti Démocratique Uni (UDP).

«Le développement de ce pays ne prendra jamais son essor sous la gouvernance du Président Barrow car ce n'est nullement son objectif. Il focalise son attention uniquement sur Maître Ousainu Darboe et le Parti Démocratique Uni (UDP). Le Président a même suggéré que le développement économique de ce pays sera interrompu en cas d'interférence du Parti Démocratique Uni (UDP), car il se verra ainsi dans l'obligation de suspendre les projets déjà en cours pour le développement de ce pays ».

« Depuis que le président Adama Barrow est arrivé au pouvoir, il n'a tenu aucune de ses promesses de campagne concernant le développement du pays. »

« Les proches collaborateurs du président Barrow s'évertuent à défendre les propos du président Barrow en vue de mettre fin à la polémique, tentant de mettre en exergue les bonnes intentions du president, mais leurs efforts sont vains, car tout le monde, dans ce pays ou à l'étranger, est suffisamment informé sur la nature des propos du président Barrow. »

« Un dirigeant qui a les intérêts du pays à coeur n'aurait jamais osé prononcer de telles paroles. »

Le secrétaire à la communication du Parti Populaire National (NPP) défend les propos controversés du Président Barrow

« Je souhaiterais apporter des éclaircissements sur les récents commentaires du président lors de l'inauguration du bureau régional du Parti Populaire National (NPP) à Brikama.

La remarque du Président, "le leader de l'opposition jusqu'à sa tombe ne sera jamais président de ce pays", a suscité de nombreuses discussions et inquiétudes. Certains ont interprété cette déclaration comme une menace à l'égard du chef de l'opposition. Je tiens à affirmer catégoriquement que cette interprétation est non seulement incorrecte, mais elle est également trompeuse.

Dans le domaine de la politique, les termes forts et les tournures rhétoriques sont monnaie courante. Le commentaire du président visait à souligner sa confiance dans les politiques de l'administration actuelle et dans le soutien continu de l'opinion publique. De telles expressions sont souvent utilisées pour exprimer la détermination et la conviction dans le discours politique, plutôt que des intentions littérales ou des menaces. Un exemple typique est celui du chef de l'opposition qui, avant les élections générales de 2021, a déclaré : qu'on le veuille ou non, il est destiné à être le prochain président. Il est également arrivé que le chef de l'opposition déclare qu'il rendrait le pays ingouvernable.

Ce sont là des paroles très fortes. Les débats et les échanges politiques sont par nature chargés de passion et d'intensité. Il est essentiel de reconnaître que ces déclarations font partie du processus démocratique robuste dans lequel les dirigeants expriment leurs convictions et leurs points de vue. La déclaration du président doit être considérée sous cet angle, comme une affirmation vigoureuse de son engagement en faveur de son leadership et de sa vision pour le pays.

Evitons de détourner notre attention des vraies questions en jeu en interprétant mal la rhétorique politique.

Notre démocratie se nourrit du libre échange d'idées, du débat et, oui, de fortes déclarations. Il est essentiel que nous nous engagions tous dans ces déclarations dans l'esprit du discours politique et non comme des menaces littérales ».

