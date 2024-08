Sénégal: JOJ Dakar2026 - Opération de charme à Paris

Le 23 juillet dernier, Dakar 2026 a dévoilé sa devise officielle lors de la 142e Session du CIO : « l'Afrique accueille, Dakar célèbre ». Premier pays africain à accueillir un événement sportif olympique, l'État compte ainsi mettre en avant le caractère unique de cette édition des JOJ.

D'où l'opération de charme sous l'égide du COJOJ déployée Paris. Hier, mercredi 31 juillet, Bakary Sega Bathily, directeur de l'AIPX, Baidy Agne (Président du Conseil national du Patronat), Mohamed Diop (Secrétaire général de la Mairie de Dakar) et Adama Ndiaye directeur de l'Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) a captive la foule venu assister à leur communication a la Station Afrique sous la supervision de Ibrahima Wade. Sud Quotidien vous en fait l'économie.

Bakary Sega Bathily, Directeur général de l'Apix

«Construire 557 infrastructures sportives de proximité»

« Les JO Paris2024 sont une opportunité pour l'APIX et pour le Sénégal de présenter les opportunités d'investissements. Et dans ce cadre-là, nous sommes venus ici (Station Afrique, Ndlr) présenter ces opportunités et pour dire aussi au-delà du secteur privé international parce que nous sommes comme vous l'avez entendu, suivi, à la recherche de partenaires qui viennent investir avec le secteur privé national.

Et ça je pense que c'est un discours nouveau pour pas mal d'acteurs ici présents. On n'avait l'habitude de parler d'investissement direct étranger. Aujourd'hui, le Sénégal parle de partenaires parce que nous avons un secteur privé déjà qui s'active beaucoup et qui est à la recherche de partenariat et nous APIX, nous sommes leur porte étendard et nous sommes à la recherche de ces partenaires-là pour développer les différents secteurs.

Comme vous l'avez si bien dit, l'organisation des JOJ Dakar 2026 bat son plein et à ce niveau, tous les secteurs d'activités offrent des opportunités. Le sport est un des rares secteurs qui, au-delà de son propre secteur, génère des opportunités pour tous les secteurs : tourisme, BTP, restaurations, télécommunications, transport, intelligence artificielle, digital.

Si vous regardez sur le plan digital, tout ce qui est e-Ticketing, c'est une opportunité extraordinaire pour nos jeunes entrepreneurs qui sont dans tout ce qui est cyber sécurité, l'informatique, la digitalisation, la communication, les médias. Tous les secteurs sont intéressés et justement il y a l'organisation des jeux qui a été confiée au comité d'organisation COJOJ qui regroupe déjà 70 métiers sur lesquels ils sont en train de suivre une charte qui les lie au CIO.

A côté, nous avons tout ce qui tourne autour des jeux comme vous avez si bien vu ici à Paris. Vous avez les jeux et tout ce qui tourne. Tout ce qui tourne qui sont des opportunités pour le Sénégal et pour les acteurs sénégalais. Je suis ici avec Baidy Agne, président du CNP, ensemble nous allons continuer à promouvoir la destination Sénégal, à travailler pour l'attractivité du Sénégal et la destination du secteur privé national.

Avez-vous un retour favorable par rapport à la recherche de partenaires ?

Oui, ça c'est notre rôle aujourd'hui de pouvoir les identifier. On est dans la phase de présentation, de préparation des opportunités. Depuis que je suis là, j'ai pu rencontrer un dizaine d'investisseurs qui, aujourd'hui, viennent avec des investisseurs sportifs. Vous savez qu'aujourd'hui, nous l'APIX, nous avons signé une convention partenariat avec le ministère des Sports avec au final l'objectif de construire 557 infrastructures sportives de proximité au niveau communal.

Sans compter les grandes infrastructures pour pouvoir accueillir demain d'autres compétitions internationales qui ont pour objectif de renforcer l'écosystème et permettre également au Sénégal d'être un hub au niveau africain dans l'organisation d'évènements sportifs internationaux qui constituent un produit d'appel dans le domaine du tourisme, de l'artisanat et des autres secteurs.