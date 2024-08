Afrique: Plaidoyer des femmes africaines en faveur de la paix et du développement durable

L'auditorium de l'immeuble d'Arambo au Gabon, a accueilli un bon nombre de femmes à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme africaine, célébrée tous les 31 juillet de chaque année dans de nombreux pays du continent. A Libreville, c'est la Conférence des femmes africaines, présidée par Rose Allogo Mengara, qui a commémoré cette journée, avec en prime, des témoignages des femmes leaders de la société gabonaise.

Elles étaient toutes de blanc vêtues ou presque, les membres de la Conférence africaine de femmes, section Gabon, Présidée par Rose Allogo Mengara. Elles sont venues nombreuses, célébrer la Journée qui leur est dédiée tous les 31 juillet de chaque année. Trois panélistes, pas des moindres, ont édifié le public venu à cet effet. Il s'agit de l'ancienne journaliste "vedette" Brigitte Anguile Diop, membre de la Conférence africaine des femmes, section Gabon. Il y avait également, le Pr Honorine Ngou, panéliste et Annie-Flore Batchiellilys, Médiatrice de la paix.

Rose Allogo-Mengara , Présidente de la Confédération des femmes africaines au Gabon et son équipe ont tenu à organiser ce plaidoyer en faveur de la paix et le développement durable. Tout ceci ans le but de sensibiliser, d'informer et de rappeler le rôle crucial que joue la femme dans la gestion des conflits et de l'environnement. Et d'ajouter, qu'elle est garante de la stabilité, de la cohésion sociale et qu'elle doit être animée de sentiments nobles que sont l'amour, le partage, le respect de l'autre etc.

En faisant l'historique de la journée panafricaine de la femme, Brigitte Anguille Diop a insisté en disant que les luttent pour la promotion, l'Intégration et pour une parité entre les hommes et femmes. "Elles font de l'inclusion leur cheval de bataille dans le processus décisionnel. Il reste tout au plus à promouvoir et renforcer ces efforts qui tendent parfois à être minimisés. C'est dans cette optique que se place le projet « « appel à la paix des femmes d'Afrique » soutiendra t-elle.

Bien que cette journée soit méconnue, elle a vu la présence considérable de femmes appartenants à différentes classes sociales, religions ou politiques. Parmi ces femmes, figurait Laurence Ndong, Ministre de la communication et des Médias, Porte parole du gouvernement. Elle a rassuré les femmes de l'arrière pays en rapport avec le conflit homme-faune. Le gouvernement a promis de trouver des solutions pour remédier à cette situation qui ne cesse de causer du tord aux populations de plusieurs villages.

Il faut rappeler à des fins utiles que cette journée, bien que peu connue du grand public, et surtout des femmes, a vu le jour en Tanzanie dans la ville de Dar es Salaam en 1962 lors de la première conférence des femmes africaines. C'est principalement lors du congrès de l'Organisation des Femmes Panafricaines tenu en 1974 à Dakar, qu'elles ont pris la résolution de célébré cette journée à la même date de chaque année afin de marque leur engagement pour la paix et la solidarité sur le continent.