Kampala — " Nous devons élever la voix pour alerter le monde afin qu'il n'oublie pas la crise soudanaise " : tel est l'appel lancé par la directrice exécutive de The Female Guardians, une organisation soudanaise, à l'occasion d'une campagne visant à attirer l'attention du monde sur l'ampleur de la tragédie humanitaire qui se déroule au Soudan.

En plus d'appeler à un cessez-le-feu immédiat, nous demandons aux parties au conflit de remplir leurs obligations et d'ouvrir des couloirs sûrs pour l'acheminement de l'aide humanitaire au peuple soudanais", rapporte Hadia Hasaballah, la directrice.

La campagne lancée par The Female Guardians (El Harisat, qui signifie "les femmes gardiennes" en arabe) a pour slogan : "Ne fermez pas les yeux sur la famine au Soudan". Elle durera 30 jours, dont 24 jours de grève de la faim, dans le but d'allouer la valeur de la nourriture non consommée aux réfugiés soudanais du camp de Kiryandongo à Bweyale, dans l'ouest de l'Ouganda.

"Nous utiliserons tous les moyens disponibles pour sensibiliser et envoyer des demandes d'aide à la communauté internationale", a déclaré Hasaballah, citant parmi les initiatives des stands de dénonciation mondiaux et une journée consacrée à la solidarité avec les enfants soudanais par le biais de dessins d'un mur de la faim.

"Vingt-cinq millions de Soudanais ont désespérément besoin de nourriture et plus de 10 millions d'entre eux ont fui leur foyer. 55 % des personnes déplacées sont des enfants et près d'un tiers ont dû fuir plusieurs fois", explique le directeur d'El Harisat. "Environ 7 000 nouvelles mères risquent de mourir avec leur bébé à cause des pénuries alimentaires. Six millions de femmes sont exposées à la violence sexiste. En outre, il y a actuellement environ 11 000 cas de choléra et 5 000 cas de dengue au Soudan."