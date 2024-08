Angola: Institution du diocèse de Ganda et nomination du premier évêque

Cité du Vatican — Le Saint-Père a érigé le diocèse de Ganda (Angola), avec le territoire cédé par le diocèse de Benguela, en le rendant suffragant de l'archidiocèse métropolitain de Huambo. Le Saint-Père a nommé comme premier évêque de Ganda (Angola), Mgr Estêvão Binga, jusqu'à présent évêque auxiliaire de Benguela.

Mgr Estêvão Binga est né le 2 septembre 1966 à Twei, municipalité de Quilengues-Huila, dans l'archidiocèse de Lubango. Il a fréquenté le petit séminaire de Cubal à Benguela et le séminaire propédeutique et philosophique de Bom Pastor à Benguela, et a étudié la théologie au grand séminaire Creisto Rei à Huambo. Il a été ordonné prêtre le 28 avril 1996.

Il a occupé les fonctions suivantes et a poursuivi ses études : Préfet de discipline et professeur au grand séminaire de Benguela (1996-1997) ; licence et doctorat en théologie dogmatique à la Faculté de théologie du Nord de l'Espagne à Burgos (1997-2002) ; préfet de discipline (2003-2005) et professeur (2003-2022) au grand séminaire de Benguela ; Il est collaborateur de la paroisse Notre-Dame des marins de Benguela (2004-2022), recteur du grand séminaire de Benguela (2005-2022), président de la commission diocésaine des sessions d'étude et de recyclage (2005-2022) et professeur dans divers instituts supérieurs (2010-2022).

Le 3 novembre 2021, il a été nommé évêque titulaire de Nashinca et évêque auxiliaire de Benguela, et a été consacré le 6 février 2022.