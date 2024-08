Congo-Brazzaville: Award Calf 2024 - Une dizaine de femmes honorée à Brazzaville

A l'occasion de la 4e édition de la Conférence africaine du leadership féminin (Calf) organisée le 31 juillet à Brazzaville, des femmes activistes sociales, entrepreneures, artistes et politiques ont été honorées pour leur engagement ayant marqué leur secteur par des initiatives innovantes et un impact économique remarquable.

Au total, quinze femmes, réparties en cinq catégories, ont été désignées « Championnes nationales » lors de la cérémonie Award Calf 2024. Les lauréates de la catégorie sociale sont Mildred Moukenga, présidente de l'association Femme modèle et directrice exécutive du programme Women's activities awards ; Danielle Sassou N'Guesso, présidente de la fondation Sounga; et Anissa Sassou N'Guesso, présidente de l'association Panafrican youth union.

« Cela va faire onze ans cette année que je suis engagée dans la promotion de l'empowerment ou l'autonomisation. Nous dénichons des femmes partout dans le Congo qui font des choses exceptionnelles et nous les mettons à la lumière afin qu'elles bénéficient de financements. Et franchement, je ne m'attendais jamais à pouvoir avoir une reconnaissance par rapport à cet engagement, parce que cela s'est fait de manière très naturelle. Je remercie, de ce fait, toutes les personnes qui nous ont soutenues dans cette démarche et particulièrement aujourd'hui la Calf pour la reconnaissance à l'endroit de notre association », a confié Mildred Moukenga.

Award Calf 2024, dans la catégorie politique, a été décerné à trois dames, à savoir Inès Nefer Ingani, Avanke Lekoundzou et Yacine Koumba. En culture, les primées sont Mariusca Moukengue, slameuse, présidente de l'association Slamourail et directrice du festival Slamouv ; Monie Lek, actrice cascadeuse ; Sardoine Mia, artiste plasticienne; et Jessy B, artiste rappeuse. La catégorie « Innovation » a primé Cindy Gamassa, consultante-experte en communication, genre et inclusion numérique, également fondatrice et directrice générale de Numerika ; ainsi que Pauliana Locko, CEO de Liana Services et créatrice de Leya App.

En entrepreneuriat, la Calf 2024 a distingué quatre femmes qui se démarquent par leur audace, leur persévérance et leur contribution à l'économie. Il s'agit de Laurelle Oboa, CEO de la société d'événementiel Grain de sel ; Alexia Felrine, fondatrice et responsable de la boutique de cosmétique Klamm shop ; Séraphine Ekoa, responsable d'Africa shop; et enfin Sandra Kaba, fondatrice de la société d'intermédiation financière et bureau de change « Presf ».

Calf 2024 : Brazzaville, première destination itinérante

Placée sur le thème « Améliorer la compétitivité de l'Afrique en renforçant le leadership féminin à la production économique », la Calf, une association panafricaine basée au Gabon, est une rencontre qui vise à catalyser des transformations significatives et durables en valorisant la contribution inestimable des Africaines à l'économie et au développement social. Pour la première fois, la conférence s'est délocalisée du Gabon pour poser ses valises au Congo, précisément à Brazzaville avec la participation de plusieurs personnalités comme la ministre de la Promotion de la femme, Inès Nefer Ingani Voumbo Yalo ; le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Thierry Lézin Moungalla; de la ministre honoraire et députée de la 13e législature du Gabon, Estelle Ondo et bien d'autres.

Couplée à la célébration de la Journée internationale de la femme africaine, la 4e édition de la Calf a été rythmée par plusieurs panels et workshop autour de plusieurs thématiques, à savoir améliorer la compétitivité de l'Afrique en renforçant le leadership féminin à la production économique ; quel apport des réseaux et de nombreuses organisations féminines africaines dans le renforcement du leadership des femmes du continent ? ; quels mécanismes et outils d'appui au financement et au développement des entreprises dirigées par les femmes ? ...

« La Conférence africaine du leadership féminin permet de promouvoir le rôle prépondérant des femmes dans le développement économique et social de l'Afrique. La mission est de créer des plateformes d'échange et de collaboration pour inspirer, éduquer et autonomiser les femmes leaders de demain. Nous sommes ravies de cette première édition à Brazzaville et nous espérons que cela n'a pas été une conférence de plus mais plutôt un pas pour chacune des femmes vers un épanouissement personnel et économique », a déclaré Anna Mankessy, présidente de l'association Women around the world et présidente du comité d'organisation Calf 2024, à Brazzaville.