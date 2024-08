Congo-Brazzaville: Recherches - Anvri promeut une agriculture innovante et résiliente

L'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et innovation (Anvri) a lancé, le 31 juillet à la cité scientifique de Brazzaville, ex-Orostom, un nouveau projet dénommé « Laboratoire vivant pour une agriculture durable », destiné à promouvoir une agriculture durable au Congo.

Le projet « Laboratoire vivant pour une agriculture durable » a été lancé par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Delphine Edith Emmanuel. Il est le deuxième du genre initié par Anvri, après celui dénommé Agritech, lancé en janvier dernier. Il est financé par l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et vise à promouvoir une agriculture durable, résiliente et d'éco-innovation au sein des pays du bassin du Congo.

C'est une nouvelle approche qui réunit l'ensemble des acteurs du Système national de la recherche agronomique, à savoir les agriculteurs, les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les institutions publiques et privées, les innovateurs et inventeurs congolais, dans le but de concevoir des plans et pratiques fondés sur des technologies innovantes.

Le projet repose sur trois principes essentiels. Il s'agit, entre autres, de renforcer les capacités techniques et les besoins des agriculteurs à travers différents partenariats multidisciplinaires et multisectorielles. Une approche soutenue par la ministre de tutelle pour qui, sans ce soutien financier, le projet « Laboratoire vivant pour une agriculture durable » n'aura pas vu le jour.

%

S'exprimant à cet effet, le directeur général d' Anvri, Patrick Obel Okeli, a salué le partenariat conclu avec l'OIF qui, selon lui, mérite d'être consolidé. « Etant donné que les innovations qui en résultent sont élaborées en collégialité avec les agriculteurs, elles seront plus faciles à approuver. Le processus d'élaboration conjointe permettra de se rassurer que les innovations apportées sont économiquement viables, techniquement réalisables et souhaitables pour les producteurs. La collaboration avec les agriculteurs tout au long du cycle de l'innovation est donc essentielle », a-t- il souligné.

Ainsi, pour planifier des actions à mener et atteindre les objectifs fixés par le projet, un plan de mise en oeuvre sera élaboré.