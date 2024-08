Congo-Brazzaville: Handball - AS Otohô et Asoc remportent le championnat national des juniors

La 22e édition du championnat national juniors messieurs et dames de handball a livré son verdict, le 31 juillet, au gymnase Nicole-Oba de Brazzaville. Au terme des rencontres de très haute facture, ce sont finalement deux équipes de la capitale, AS Otohô chez les dames et Asoc chez les messieurs, qui ont été sacrées championnes.

Les deux équipes soulèvent pour la première fois le trophée national. Chacune d'elles a bataillé dur pendant les éditions précédentes avant de récolter enfin le succès. Ce qui met en avant le côté dynamique du championnat congolais, prouvant qu'aucune équipe n'a le monopole sur le handball.

La formation d'Otohô a aisément dominé, en finale, les filles d'Asoc sur le score de 22-12. Après une première mi-temps âprement disputée (9-6), Otohô a déroulé son jeu en brisant presque toutes les attaques des championnes en titre. AS Otohô a détrôné ainsi Asoc, remportant son premier titre national.

Du côté des garçons, l'équation n'était pas aussi difficile pour Asoc, obligée de terminer au sommet afin de rentrer d'effacer la contreperformance de la version féminine. Pour ce faire, l'équipe adversaire, NHA Sport de Pointe-Noire, a subi durant toute la rencontre sa pression puisque le match s'est soldé sur un score de 31-19.

Les entraîneurs des deux équipes messieurs se sont félicités, promettant de continuer à travailler davantage afin de conserver leur place au niveau national.

Pari totalement gagné pour le bureau exécutif de la Fédération congolaise de handball qui a réuni, du 24 au 31 juillet, trente équipes issues des différentes ligues départementales à Brazzaville. Cette compétition a mis en exergue non seulement le dynamisme des dirigeants mais aussi l'engagement des athlètes à défendre dignement leurs départements respectifs. C'est le cas de la formation de la Jeunesse sportive d'Etoumbi de la Cuvette Ouest qui a montré une détermination presque inébranlable. Malgré la présence des gros calibres de Brazzaville et Pointe-Noire, elle a joué la demi-finale et terminé, tête haute, à la quatrième place, en dames.

« Je suis très heureux des efforts des membres de la fédération qui continuent à travailler pour relever le niveau de nos compétitions. Le niveau et la qualité de jeu de ces enfants prouvent que dans quelques années, le Congo va regagner sa place sur la scène continentale, à condition que cette politique continue. Pour moi, l'équipe d'Etoumbi est non seulement la révélation, mais la meilleure de la compétition. Ses joueuses sont toutes petites et organisées sur le terrain. Merci à la fédération du fait que pour la première fois, les matches sont diffusés en direct, suivis partout dans le monde », s'est réjoui un supporter.

Au classement chez les dames, AS Otohô va conserver son titre jusqu'à la fin de la saison prochaine. Elle est suivie d'Asoc. US Renaissance, qui a été à deux reprises deuxième du championnat, a terminé à la troisième place. Asoc, en messieurs, a occupé la première place devant NHA Sport de Pointe-Noire. Etoile du Congo, qui a conservé le titre durant deux saisons sportives, s'est contentée de la troisième place. Au classement des buteurs, Mbedi d'US Renaissance a remporté le titre chez les dames avec 105 buts et Milandou (74 buts) de l'Etoile du Congo a terminé en tête chez les messieurs.

Notons que le championnat national séniors messieurs et dames débutent ce 3 août, toujours au gymnase Nicole-Oba. Des rencontres de haute facture seront disputées et retransmises en direct sur la page Facebook de la fédération.