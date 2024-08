Afrique: Dakar, hôte en septembre d'un forum international sur la transparence des transactions financières et commerciales

Dakar — La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) et le Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (GIABA) annoncent la co-organisation, du 4 au 6 septembre prochains, à Dakar, d'un Forum international sur la conformité et la transparence dans les transactions commerciales et financières en Afrique.

"En vue d'améliorer le commerce global en Afrique et de s'aligner sur les normes internationales de réglementation et de conformité, la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank), en partenariat avec le Groupe d'Action Intergouvernemental contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA), co-organiseront un Forum de haut niveau sur la Conformité à Dakar, au Sénégal, du 4 au 6 septembre 2024", annonce un communiqué un parvenu à l'APS.

A cette occasion, le Forum se penchera sur les exigences du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) en matière d'identification des bénéficiaires ultimes (UBO), afin d'assurer "la transparence et la responsabilité dans les transactions financières" et commerciales.

Des banquiers centraux, des banquiers commerciaux, des agents de conformité, des experts en commerce, des représentants d'institutions financières et des fournisseurs de technologie de toute l'Afrique, de même que des délégués provenant d'Afrique, du Royaume-Uni, d'Europe, de Russie et des Emirats arabes unis, participeront à cet évènement.

"Le Forum d'Afreximbank sur la conformité a été conçu pour améliorer le commerce intra-africain et soutenir le commerce global de l'Afrique avec le reste du monde en s'alignant sur les normes internationales en matière de conformité afin de renforcer la crédibilité et de créer un commerce global sûr", a déclaré le directeur de la c onformité d'Afreximbank, Idrissa Diop, cité dans le communiqué.

Il offrira également aux experts évoluant dans le domaine de la conformité et du contrôle une plateforme pour discuter de ces exigences et de leur impact pratique sur la facilitation du commerce en Afrique. Le Forum enregistrera la participation de délégués provenant d'Afrique, du Royaume-Uni, d'Europe, de Russie et des Émirats arabes Unis.

En outre, ajoute le communiqué, le Forum explorera le rôle transformateur de l'intelligence artificielle (IA) dans les processus de conformité, et sera l'occasion de présenter les dernières technologies en matière de conformité.

"Il abordera également les stratégies permettant aux pays africains d'effectuer les réformes nécessaires pour être retirés de la liste grise du GAFI [Groupe d'action financière ou Financial Action Task Force]", précise le texte.