Afrique du Nord: Le journal égyptien Al-Ahram met en avant les avancées réalisées au Maroc grâce au leadership de SM le Roi

Le Caire — Le journal égyptien Al-Ahram a mis en avant, dans son numéro du jeudi, les profondes réformes et les grandes réalisations accomplies par le Maroc sous le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

"Depuis un quart de siècle, le Souverain a consolidé Sa place en tant que leader inspirant grâce à Son leadership éclairé et Ses Hautes orientations avisées, instaurant une nouvelle ère de symbiose entre le trône et le peuple", lit-on dans un article publié à l'occasion de la célébration du 25è anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans cet article intitulé "Le Maroc: un quart de siècle de réforme et de développement", l'auteure Wafae Sandi a noté que SM le Roi croit que la force de l'État réside dans la force de ses institutions et dans l'unité et la cohésion de ses composantes nationales, ajoutant que cette cohésion s'est révélée l'arme la plus efficace face aux défis, crises et catastrophes, et l'élément le plus important pour le maintien de la stabilité et le développement du pays.

Sur les pas de Ses ancêtres, le règne de SM le Roi connaît une renaissance qui a conforté la marche du Maroc vers le progrès, a précisé le journal à gros tirage, notant que le Royaume a été témoin de plusieurs réformes aux niveaux politique, économique, social, culturel et sportif qui ont changé le visage du pays.

Selon Al-Ahram, SM le Roi a accordé une attention particulière à la réforme politique à travers le renforcement de la démocratie, la consolidation du rôle des établissements nationaux et la révision de la Constitution.

Le Souverain a également oeuvré dans le sens du développement économique à travers l'amélioration du climat des affaires, le renforcement du secteur privé, la diversification des ressources économiques, l'amélioration des infrastructures et l'investissement dans les domaines vitaux tels que l'énergie, les transports et les communications, a relevé la publication égyptienne.

Par ailleurs, SM le Roi s'est attelé à promouvoir les droits des femmes et à consolider la réconciliation par le biais de l'Instance équité et réconciliation, a fait observer le journal fondé en 1876, ajoutant que le Souverain a accordé une attention particulière aux questions sociales, notamment à travers l'action de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, qui oeuvre dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et les disparités sociales à grande échelle.

Dans la même lignée, note Al-Ahram, SM le Roi a lancé en 2005 un projet sociétal de développement baptisé "Initiative nationale pour le développement humain", avec pour objectifs d'améliorer les conditions économiques et sociales des catégories vulnérables et de placer le citoyen marocain au coeur du processus de développement.

Dans la continuité de ces efforts, le journal a indiqué que le Souverain a lancé en 2021 le projet de généralisation de la protection sociale, qui vise à réduire la pauvreté, lutter contre toute forme de vulnérabilité et soutenir le pouvoir d'achat des familles, en plus de la généralisation de l'Assurance Maladie Obligatoire, des allocations familiales et de l'indemnité pour perte d'emploi, ainsi que l'élargissement du régime de retraite.

En conclusion, le journal affirme que "le Maroc d'aujourd'hui n'est pas le Maroc d'hier: c'est un pays plus fort, plus développé et plus démocratique qui préserve la dignité et les droits du citoyen", ajoutant que le processus de développement marocain se poursuit avec à la clé davantage de réformes et de réalisations.